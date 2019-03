Von Marco Partner

Hirschberg-Großsachsen. Kurios ist die Konstellation ja schon: Da sitzt die junge Organistin Melanie Weigl beim Seniorennachmittag im evangelischen Gemeindehaus in der Mitte - und gibt eine Vorführung an einem Arbeitsgerät, das selbst für die älteren Besucher wie aus Urgroßmutters Zeiten wirkt. "Das wurde vielleicht ein, zwei Generationen vor mir noch benutzt", sagt eine Dame - und blickt dann doch gespannt zu Melanie Weigl.

Mit zwei Pedalen setzt diese ein Holzrad in Bewegung, auch die kleine Spule beginnt sich zu drehen. Filigran, unaufgeregt, gleichmäßig und mit ruhiger Hand hält die Organistin feinste Wolle in den Händen und lässt sie durch Zeigefinger und Daumen gleiten. Die losen Fasern, die vorher noch wie ein Wattebausch gewirkt haben, verzwirnen sich zu straffen Fäden, die sich über die Spule wickeln.

Eine Spinnrad-Vorführung steht diesmal beim Seniorennachmittag auf dem Programm. Und Melanie Weigl lernte diese fast ausgestorbene Handarbeit tatsächlich noch von ihrer Urgroßmutter. Aufgewachsen ist sie in der Lüneburger Heide - und war schon sehr früh von der Fertigung von Naturgarnen fasziniert. "Eigentlich wollte ich bereits mit sechs Jahren damit anfangen, aber meine Uroma sagte, ich hätte noch keine Geduld", verrät sie lachend.

Vier Jahre musste sie warten - bis sie zehn war. Für Kinder eine halbe Ewigkeit. Doch sie lernte schnell. Schon nach einem halben Jahr stellte sie die ersten brauchbaren Garne her. "Es kann nicht jeder, aber ich habe eine besondere Begabung dafür", sagt sie.

Seitdem ist Weigl nahezu ununterbrochen "am Spinnen". "Es vergeht eigentlich kein Abend, an dem ich nicht am Spinnrad sitze", sagt sie und hat damit eine entspannte Beschäftigung als Ausgleich zur Hektik des Alltags gefunden. Zum Einsatz kommen nur natürliche Fasern. Kein Polyamid, sondern Merinowolle von australischen Schafen, "die weichste Schafswolle, die es gibt". Sowie Alpaka, Kaschmir, Babykamel, Seide, aber auch Bambus oder Soja. Und obschon eine Maschine ihre oftmals stundenlange und mühselige Arbeit in wenigen Sekunden verrichtet, schätzen viele ihre Handarbeit wegen der spürbaren Qualität. "Meine Garne kratzen nicht, aber es gibt sie auch nicht für 2,50 Euro", betont Weigl.

Aus dem Hobby ist ein kleiner Nebenjob geworden. Über eine Internet-Plattform bedient die in Heidelberg lebende Organistin weltweit Kundschaft. Vor allem aus den USA steigt die Nachfrage. Ab Mai möchte Weigl zudem eine eigene kleine Alpaka-Zucht halten.

Das Spinnrad selbst ist übrigens gar nicht antik, sondern nigelnagelneu. "Es ist ein Ashford aus Neuseeland, der Mercedes unter den Spinnrädern. Ein altes Spinnrad vom Dachboden wäre ziemlich unkomfortabel", macht sie deutlich.

Und was hat es jetzt eigentlich mit der Redewendung, "Du spinnst wohl" auf sich, möchte nicht nur Ursula Seiz-Fischer, die Leiterin der Seniorennachmittage, wissen. Weigl musste diesen Spruch natürlich schon oft hören. "Ja, ich spinne, aber bei mir kommt zumindest etwas dabei heraus", kontert sie stets geschickt - und hat da ihre ganz eigene Theorie: "Beim Spinnen hat man viel Zeit, man schaut auf die Fäden, aber die Gedanken wandern, man baut Luftschlösser und kommt auf die tollsten Ideen. Kurz gesagt, man spinnt sich etwas zurecht", erklärt sie. "Ein entspannter Lebensstil", findet eine Besucherin. Manchmal können eben auch die Älteren von den Jungen lernen. Selbst wenn es sich dabei um fast vergessene Traditionen handelt.

Info: Weitere Infos zu handgefertigten Naturgarnen von Melanie Weigl gibt es unter www.heidelwolle.etsy.com