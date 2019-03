Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Winter ade, scheiden tut weh", spielte die Musikvereinigung Neckarhausen, als im Schlosshof unter strahlend blauem Himmel der Winterbutzen in Flammen aufging. "Sicherheitshalber verbrennen wir ihn lieber", hatte Bürgermeister Simon Michler zuvor erklärt. Eigentlich steht der frostige Geselle ja bei einem Sommertagsumzug dafür, dass man ihn gutem Wetter opfert. "Wir haben ja hervorragendes Wetter, fast schon zu gut", hatte Michler ebenfalls angemerkt. Und dabei darauf verwiesen, dass es bei diversen Sommertagsumzügen in der Region vor vier Wochen teils sogar noch schneite.

In Neckarhausen ist die Sonne beim Sommertagsumzug zumeist gut gelaunt; das sorgte gestern Nachmittag wohl noch für noch mehr Zulauf auch in der Hauptstraße, wo sich viele Zaungäste Tische und Getränke vor die Hoftür gestellt hatten, um beim geselligen Spaß an dem kunterbunten Umzug mit insgesamt 26 Zugnummern zu haben, wobei Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz als feste Größen rund ums Thema "Sicherheit" einfach dazugehören.

Auch ihnen dankte Wolfgang Ding namens des Kultur- und Heimatbundes, der diesen 18. gemeinsamen Sommertagsumzug der Ortsteile wiederum zusammen mit der Gemeinde auf die Beine stellte. Genaue Zahlen gab es keine, doch Ding schätzte, dass wenigstens 2000 Menschen auf den Beinen waren. "Allein schon die Schulen und die Kindergärten mit ihren Kindern und den Eltern…", meinte er. Überhaupt gaben die Jüngsten aus den beiden Grundschulen und den fünf konfessionellen Kindergärten nebst Kinderkrippe "Vogelnest" ein hübsches Bild ab: Sie kamen als Marienkäfer, als Bienen und sogar als strahlende "Fischkinder", vermutlich frisch der fast fertiggestellten Fischkinderstube entstiegen.

Singend und klingend zogen die Teilnehmer in Fußgruppen und auf den Wagen von der Neckarstraße und Porschestraße in die Hauptstraße und von da aus in den Schlosshof. Wegen einer Hausmesse der Bäko musste diesmal die Route etwas geändert werden, was die Verantwortlichen im Vorfeld kurzfristig ins Schwitzen brachte.

Erstmals mit an Bord war der Bund der Selbstständigen, der den Motivwagen "Herbst" dankenswerterweise übernommen hatte, weil sich beim ersten Planungstreffen kein anderer Verein dazu bereit erklärt hatte. Einen wunderschönen "Frühling" stellte der Kleingärtnerverein Neckarhausen mit zahllosen Frühjahrsblühern auf seinem Anhänger, auf dem kleine Gartenzwerge vorwitzig in die Sonne blinzelten. Einen schneebestäubten Tannenbaum hatte sich der FC Viktoria Neckarhausen auf seine "Roll" gepackt: Der Traditionsverein feiert seinen 110. Geburtstag in diesem Jahr unter anderem auch durch die Teilnahme am Sommertagszug mit dem Motivwagen "Winter".

Typische Utensilien vom Meer umrahmten malerisch den großen Leuchtturm der Île Vierge: Mit dem tollen Nachbau würdigte die IGP Interessengemeinschaft Partnerschaft das 50-jährige Bestehen der deutsch-französischen Städtepartnerschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau und widmete das Ganze dem "Sommer".

Die passende Musik zur Jahreszeit lieferten die Bläserklasse, der evangelische Posaunenchor Edingen und die Combo "Eastboundtrain", die sich unter anderem vom Jugendgemeinderat kutschieren ließ.

Wer unterwegs Hunger bekam, den versorgte die Fußgruppe "Schneemänner" mit süßen Schokoküssen. Und für die Kinder gab’s obendrein leckere Hefebrezeln, die die Jugendfeuerwehr ausgab. Im Schlosshof angekommen, verteilte der KV Kummetstolle schließlich stückweise die riesige Hefebrezel, die Andrea Ried morgens aus der Bäckerei Hemberger geholt hatte.

Und der Getränke-Stand der CDU-Frauen 2000 war derart umlagert, dass die Wasserflaschen dort rasch zur Neige gingen. Doch wer wollte, und das waren viele, ging im Anschluss rüber zum kleinen Vergnügungspark, wo es im "Karussell-Café" Nachschub gab und der Eiskaffee eine willkommene Erfrischung für die Großen war.