Die gemeinsame "Ode an die Freude" von etwa 600 Sängern war der Höhepunkt des gut besuchten Konzerts der Initiative "Doch Europa" am Blauen Hut. Foto: Dorn

Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. "Das ist doch die beste Wahlwerbung überhaupt", findet eine junge Frau und blättert interessiert im Liederheft. "Stimmen für Europa" am Blauen Hut im Schlosspark ist zwar als Konzert mit Weinheimer Chören angekündigt. Unter die zwölf Gruppen, die auf dem Programm stehen, mischen sich im Laufe des Nachmittags aber auch der MGV Großsachsen, der Jugendchor aus Heddesheim und drei Schulchöre aus Hemsbach.

Zwischen 12.30 und 18 Uhr wollen sie ihre Stimmen für Europa erheben. Die zur Europa-Hymne erkorene "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven und Friedrich Schiller soll schließlich den gemeinsamen Schlussakkord setzen. Dann ist auch das Publikum zum Mitsingen aufgefordert. Beim Programm haben die Chöre Titel ausgesucht, die mit Frieden, Freiheit, anderen Ländern, aber auch der Liebe zur eigenen Heimat zu tun haben.

"Ode an die Freude" bei "Stimmen für Europa" in Weinheim Kamera: Peter Dorn / Produktion: Reinhard Lask

Kurz vor dem offiziellen Start auf der Bühne bekommen die ersten Gäste bereits eine Kostprobe dessen, was der Frauenchor Oberflockenbach mit Sabine Nick an der Spitze stimmlich so drauf hat. Zum Beispiel skandinavische "Lautmalerei" mit zungenbrecherischen Sätzen wie "Bruremarsj fra Gudbransdalen". Nick gehört neben Adalbert Knapp, Roland Kern, Alexander Boguslawski und Jürgen Osuchowski zum Gründungsteam der Initiative "Doch Europa", die sich im Frühjahr 2018 formierte. Weil Kunst und Kultur, aber vor allem die Musik Nationen verbindet, war schnell klar: Die Initiative veranstaltet ein großes Chorkonzert.

Dank Sponsoren konnte tatsächlich die Veranstaltung im Schlosspark geplant werden, von der Nachfrage waren die Organisatoren überwältigt: Auch nach Anmeldeschluss ließen sich noch Chöre auf die Teilnehmerliste setzen. "Es ist ja gar nicht so einfach, die Sängerinnen und Sänger an einem bestimmten Termin alle auf die Bühne zu bekommen", hieß es dazu.

"O Weinheim, wie bist du so schön, mit deinen Tälern, deinen Höh’n! Es grüßt der nahe Odenwald, die Wachenburg, die Windeck alt!", heißt es einem Lied der Sängervereinigung Germania Weinheim unter Leitung von Walter Muth. Das alte Volkslied "Die Gedanken sind frei", dessen Text vermutlich um 1780 erstmals auf Flugblättern veröffentlicht wurde, haben die "Nordstadtsingers" mit Torsten Fetzner als Botschaft ausgewählt.

"Lasst uns die Hände reichen und beginnen, die Welt mit Liebe zu verändern", verkündet der Gospelchor der Peterskirche unter Leitung von Anne Langenbach. Auch der Jugendchor "Vivida Banda" ist ihr "Kind" und präsentiert auf der Bühne unter anderem den Beatles-Titel "Yesterday". Die Gruppe "Celtic Songs" mit Nicola Arnold hat sich den traditionellen Volksliedern der britischen Inseln verschrieben, in denen Freiheitskämpfe eine wichtige Rolle spielen.

Mit englischen Songs wie "Java Jazz" setzt der Pop- und Jazzchor wieder andere Akzente als "Cantus Vivus". Mit einem "Willkommen", auch "in andrer Sprachen Klang unsern Kontinent entlang", grüßen der Chor "60plus", der Evangelische Kirchenchor Lützelsachsen und die Evangelische Singgemeinde aus der Weststadt vor der Europa-Hymne. Damit endet eine harmonische Veranstaltung, die letztlich noch von der Sonne verwöhnt wurde. "Ich wollte nur mal kurz reinhören, aber ich bleibe noch ein Weilchen", so ein begeisterter Besucher.