"Work in progress" schien das Motto der Berliner Künstlerin McLovla noch beim gestrigen Presserundgang zu sein, am heutigen Freitagabend wird die Ausstellung eröffnet. Foto: Kreutzer

Weinheim. (keke) Fortsetzung folgt: Neun Jahre nach "showtime! - Temporäre Kunsthalle Weinheim" gibt es ab dem heutigen Freitagabend einen nicht weniger künstlerisch wertvollen Nachfolger. War es 2009 nur ein Wochenende, an dem Kunstfreunde aus der Region in die Alte Freudenberg-Lackierfabrik pilgern konnten, so sind es bei der Neuauflage "showtime! 2.0" gleich fünf Wochenenden, die auf zwei Stockwerken Kunstgenuss versprechen.

Ausstellungsort ist diesmal das ehemalige Notariat in der Institutstraße 15, das der Unternehmer Peter Siebert den beiden Weinheimer Künstlern Anne Sommer-Meyer und Michel Meyer vor dem geplanten Umbau des Gebäudes für eine zeitlich begrenzte Zwischennutzung zur Verfügung gestellt hat. 18 Räume, zwölf Künstler und fast 200 Arbeiten in Holz, Wachs und Papier, Malereien auf Papier und Leinwand, Fotografie und Serigrafie: Das Füllhorn der in dem musealen Raum auf Zeit ausgestellten Objekte, verwendeten Materialien und ihrer künstlerischen Ansätze und Techniken scheint unerschöpflich.

"Work in progress" lautete beim Presserundgang mit den Organisatoren noch bei einigen Künstlern und in etlichen Räumen das Motto, während andere bereits hergerichtet waren. Bei der Berlinerin McLovla ist zweifellos der "Prädikator", der Clown und Vorhersager, der Karten und Regeln neu mischt, "Wahrscheinlichkeiten verbreitet und Lügen in die Welt setzt", ein Hingucker.

Der Mannheimer und jetzt in Berlin lebende Andreas Wolf war mit seinen abstrakten wie farbharmonischen Landschaften schon bei der Premiere anno 2009 mit von der Partie. Akzente auf der künstlerisch breiten Kollegenpalette setzen aber auch Anne Sommer-Meyer und Michel Meyer selbst.

Sind es bei Erstgenannter in ihrer augenzwinkernden "Gruppenausstellung mit sich selbst" die filigranen "Kleinen Kreuzstichsonaten", "Anonymen Knopfschachteln", der in allen Facetten schimmernde und aus Perlmuttknöpfen gebildete "Schatz der Meerjungfrau" oder die 1152 "Square Dance" tanzenden Dominosteine, ist es bei Michel Meyer das Fest der Farben, das dem Betrachter ins Auge springt und ihn dazu einlädt, im Bild spazieren zu gehen. Hier gilt es nicht nur Linien und Farbräume zu erkunden, sondern dabei auch skurrile, freche und groteske Wesen kennenzulernen.

Archivarisch geordnete, filigrane Scherenschnitte hinter Glas lassen vor den Arbeiten der Australierin Deborah Wargon innehalten. Ulrich Haug verwendet vornehmlich Wachs in Schichtungen mit Holz und anderen Materialien. "Berühren und Bespielen ausdrücklich erlaubt" sind bei den Installationen und Musikmaschinen des Klangkünstlers Axel Schweppe. Unbedingt ausprobieren sollten Besucher den "Quintentrinker", ein Wasserglas, das als Spiel mit aktuellen Gesundheitstrends mit einer Quinte beschallt wird.

Hans Scheib, Bildhauer aus Berlin, zeigt unter anderem Holzskulpturen - nicht ohne künstlerisch-politischen Hintergrund. Stark sein müssen Tierfreunde bei der mit Naturmaterialien arbeitenden Anjali Goebel. Aus dem Nachlass eines Kürschners hat sie einen Karton mit präparierten Eichelhäher-Köpfen dabei, diese an die Wand genagelt und zu "Wächterhaftem" verfremdet. Mit "Farbe, Farbe, Farbe" lässt sich in allerkürzester Form die Malerei von Wolfram Scheffel beschreiben.

Bleiben Cholud Kassem und Peter Riek. Während Kassem in Anlehnung an archaische Zeichen und Rituale Schutzlinge, Tarnhelme und Wudus auf Leinwand und Papier bringt, lässt Straßenzeichner Riek unter anderem zwei Dutzend Papierschiffchen über den Fußboden schippern. Auch hier ist die Veränderung in der Anordnung durch die Besucher ausdrücklich erwünscht.

Info: "showtime! 2.0 - Temporäre Kunsthalle Weinheim", Institutstraße 15; Vernissage heute, Freitag, 16. November, 19 Uhr. Öffnungszeiten an den Wochenenden bis 16. Dezember jeweils freitags, 17 bis 19 Uhr, sowie samstags und sonntags, 14 bis 18 Uhr. Eintritt frei.