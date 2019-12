Fast drei Stunden und in 13 Programmpunkten präsentierten am Sonntag die jungen Talente sich und ihre Sportart, hier die Turnerinnen. Foto: Hildebrand

Von Werner Hildebrand

Hirschberg-Leutershausen. Bei der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) wird nicht nur Handball gespielt. Die meisten der rund 1200 Mitglieder sind in der Breitensportabteilung aktiv – und gerade diese zeigte beim „Familientag“ der SGL am Sonntag in der Heinrich-Beck-Halle, wie vielseitig Sport sein kann.

Egal ob Turnen, Judo, Leichtathletik, Kinderturnen oder Handball: Die belebenden Elemente waren am Sonntagnachmittag die Vorführungen der jungen Talente. Interessiert verfolgten unter anderem Bürgermeister Ralf Gänshirt, Ehrenbürgermeister Werner Oeldorf, Bürgermeister-Stellvertreter Werner Volk, Gemeinderat Jürgen Steinle und SGL-Ehrenmitglieder die „Sport-Präsentation“ und waren begeistert.

„Es ist die letzte Veranstaltung im Jahr 2019, und die Kinder freuen sich schon auf Weihnachten“, sagte Vereinsvorsitzender Rüdiger Kanzler. Sein Dank galt allen Mitgliedern, Freunden und Sponsoren und nicht zuletzt den Eltern, die sich bei der SGL einbringen. Fast drei Stunden und in 13 Programmpunkten zeigten die Kinder an den verschiedenen Geräten mit den einstudierten Übungsteilen wie Steigen, Klettern, Balancieren, Laufen, Springen oder Schwingen ihr Können. Jeder Teil war genau aufs Alter und die jeweilige Sportart zugeschnitten.

Da hatte Gesamtjugendleiterin Melanie Hofmann mit ihrem Team und vielen Helfern aus der Elternschaft wirklich ganze Arbeit geleistet. Die Leichathleten eröffneten mit Brita Schmitt die Präsentation mit einer „Hinführung zum Hochsprung“. Es folgten die Tanzmäuse und die Kindergartenkinder, bevor die Turnerinnen einige Elemente im Bodenturnen zeigten. Weiter traten in Aktion die Zumba-Gruppe mit einem Tanz und die Kindersportgruppe mit einigen Balanceübungen. Auf ihren Rollbrettern waren die Kindergartenkinder unterwegs, und die „Kindergartengruppe eins“ zeigte „Wer will fröhliche Kinder sehen“. Was man am Barren alles so turnen kann, zeigten die Grundschulkinder, wobei besonders die Sprünge gekonnt geturnt wurden. Zur Bewegungsmelodie „Pitsch und Patsch“ gingen die Handballminis auf Torejagd, ehe die Krabbelgruppe den bunten Bogen zur Breitensportabteilung spannte.

Dann wurde es langsam dunkel in der Heinrich-Beck-Halle und immer leiser. Gesamtjugendleiterin Melanie Hofmann schaute vorsichtig nach, ob vielleicht der Nikolaus unterwegs zu den Kindern war. Tatsächlich schritt er ganz ruhig durch die Reihen der erwartungsfrohen Schar und hatte sogar für jedes Kind ein Geschenk mitgebracht. In diesem Jahr gab es kleine Frisbees und Süßigkeiten als Dankeschön für die gute Mitarbeit bei den Übungsstunden.

Die evangelische Jungbläsergruppe unter der Leitung von Christiane Binz spielte zum Schluss noch einige Weihnachtslieder, und der Nikolaus machte sich auf den Weg zur nächsten Weihnachtsfeier, um auch dort den braven Kindern kleine Geschenke zu bringen.