Hemsbach. (pol/rl) Eine 19-jährige Frau wurde am frühen Sonntagmorgen Opfer eines Sexualdelikts. Die Frau war gegen 4 Uhr auf dem Seeweg zwischen Autobahn und Wiesensee zu Fuß auf dem Heimweg. Hier traf sie auf einen Mann, den sie nach dem Weg in Richtung nach Weinheim fragte.

Der Mann deutete in eine Richtung und begleitete die 19-Jährige daraufhin ein Stück. Am Nordende des Sees hielt er sie plötzlich fest. Er zog ihr die Hose herunter, begrabschte ihre Brüste und fasste ihr in den Schritt.

Nachdem sich die 19-Jährige losreißen und verstecken konnte, verschwand der Mann. Die Frau verständigte daraufhin ihren Freund und erstattete danach Anzeige bei der Polizei.

Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß sein. Er hatte sehr kurze Haare, war schlank, hatte einen dunkleren sonnengebräunten Hautteint und sprach gebrochen Deutsch. Er trug eine dunkle, kurze Hose, ein helles T-Shirt und hatte ein Fahrrad dabei.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444 zu melden.