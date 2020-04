Von Micha Hörnle

Schriesheim. Während im Weinheimer Bodelschwingh-Heim momentan eine Coronawelle grassiert, hat nur wenige Kilometer entfernt das Stammberg Glück gehabt: In diesem Pflegeheim gibt es bis dato keine Infektion mit dem Virus. Leiter Michael Meisel sagt mit Blick auf die Weinheimer Einrichtung: "Das beschäftigt uns schon, aber wenn man ehrlich ist: Man kann sich so schnell etwas einfangen, solch eine Infektionswelle lässt sich nie ganz ausschließen."

Und doch tun Meisel und sein 80-köpfiges Team alles, damit es dazu nicht kommt. In der Pflege wurde Hygiene schon immer großgeschrieben, aber im Moment wird besonders darauf geachtet, alle Mitarbeiter tragen einen Mundschutz. Allerdings: Auf "Corona" wurde im Stammberg noch niemand getestet, auch nicht die Mitarbeiter. Bisher verhinderten das die begrenzten Kapazitäten der Labore, aber bei der Frage nach einer Testpflicht für Pflegekräfte ist Meisel selbst "hin und her gerissen": "Ja, es würde im Moment für die Mitarbeiter und die Bewohner die Ungewissheit nehmen, aber zugleich auch eine falsche Sicherheit schaffen. Denn ein Test ist immer nur eine Momentaufnahme."

Eines können Meisel und auch der engagierte Katastrophenschutz des Rhein-Neckar-Kreises aber nicht ändern: Die Schutzmasken sind knapp: "Wir haben da und dort etwas bestellt, aber es bleibt schwierig. Vor allem die FFP2-Kunststoffmasken sind ganz schwer zu bekommen. Die reichen einfach nicht für unseren Bedarf aus." Und so verwenden die Pflegekräfte im Moment einfache Papiermasken, die nach der Schicht weggeworfen werden.

Anders als in anderen Altenheimen werden im Stammberg, wie auch den anderen Einrichtungen der Evangelischen Stadtmission Heidelberg, immer noch neue Bewohner aufgenommen. Allerdings werden die in eine 14-tägige Quarantäne geschickt; hier tragen die Mitarbeiter dann die speziellen FFP2-Masken. Meisel meint: "Wir wollen ein normales Arbeiten gewährleisten und auch die Krankenhäuser entlasten." Die Belegung im Stammberg sei "sehr hoch", momentan wohnen 80 Personen hier, die meisten kommen aus der näheren Umgebung.

Ansonsten sei die Stimmung in seinem Haus gut, berichtet Meisel: "Es wird viel gelacht, auch mit den Bewohnern." Im Grunde sei der Alltag derselbe wie vor der Coronakrise, allerdings gibt es im Moment weder Fußpflege oder professionelles Haareschneiden – das haben jetzt die Mitarbeiter übernommen – noch Gruppenangebote und auch keine Krankengymnastik: Derzeit machen die Bewohner ihre Übungen vor dem Bildschirm. Überhaupt das Internet: So versammeln sich die Bewohner vor den Fernsehern – Meisel: "Wir haben uns extra internetfähige Geräte gekauft" –, um gemeinsam die Gottesdienste aus der Schriesheimer Kirche zu schauen. Da sieht man die bekannten Gesichter wie die der beiden Pfarrer Suse Best und Kieren Jäschke: "Das ist für viele sehr beruhigend, wenn man Leute sieht, die man kennt. So hat man zu der Kirche einen ganz anderen Bezug, als wenn man einen Fernsehgottesdienst aus einer anderen Stadt sehen würde."

Und doch: Am härtesten trifft die Bewohner das Besuchsverbot: "Das belastet die Menschen sehr, viele fühlen sich einsam. Und einige haben die Tendenz, sich noch mehr zurückzuziehen, wenn alle Kontakte nach draußen komplett weggebrochen sind." Das Schlimmste sei, dass niemand den Bewohnern sagen könne, wann es endlich vorbei sei: "Da gibt es auch keinen Gewöhnungseffekt in der Krise, eher im Gegenteil: Je länger die dauert, desto schlimmer wird es für die Bewohner." Im Stammberg kontert man das mit dem Einsatz einer Psychotherapeutin, auch von der Evangelischen Kirchengemeinde gibt es ein spezielles seelsorgerisches Angebot – und doch ersetzt das alles nicht den persönlichen Kontakt mit den Angehörigen. Natürlich werde mehr telefoniert und würden mehr Briefe geschrieben, aber nicht jeder im Heim kann das, schon gar nicht die Bettlägerigen.

Wäre es nicht denkbar, dass Besucher wenigstens vom Hof oder vom Park aus den Bewohnern zuwinken oder etwas zurufen? "Nein, das wäre eine zu emotionale Situation", sagt Meisel, der aber etwas anderes plant: Im Saal soll es schon in der nächsten Woche eine Möglichkeit geben, damit sich Bewohner und Angehörige kurz sehen können – aber getrennt durch eine Scheibe, fast wie man es aus amerikanischen Gefängnisfilmen kennt.

Natürlich freuten sich die Menschen im Stammberg über die Blumengrüße von Unternehmen, den Osterkorb vom örtlichen "Edeka" und auch über die Schreibaktionen der Schulen oder von Privatpersonen wie der Familie Lehn (RNZ vom 14. April), aber oft fehlt der persönliche Bezug: "Damit verbinden die Bewohner eben kein bekanntes Gesicht."

Natürlich beschäftigt den Heimleiter mit am meisten, wie es weitergehen könnte, vielleicht gäbe es Perspektiven für eine Lockerung, wenn für Besucher Mundschutz Pflicht würde. Aber ganz wohl ist Meisel bei alledem nicht, er fürchtet eine "Stigmatisierung von Älteren in der Gesellschaft". Zwar sei die Abschottung der Altenheime im Moment geboten, aber: "Wir haben in den letzten Jahren für die Öffnung der Heime gekämpft, und nun wird es wieder rückgängig gemacht."