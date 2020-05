Schriesheim. (hö) Es war ja gut gemeint, was Grüne Liste und SPD vorschlugen, um die Not der Gastronomie zu lindern: mehr Platz für Tische und Stühle draußen, zumindest für die aktuelle Freiluftsaison. Sogar Parkplätze hätte die Stadt den Wirten zur Verfügung stellen sollen. Nur: Augenscheinlich gibt es dafür keinen Bedarf: Am Montag zogen Ordnungsamtsleiter Achim Weitz und Wirtschaftsförderer Torsten Filsinger – rein dienstlich natürlich – durch die Lokale, um über die neuen Abstandsregeln zu informieren und zu erfahren, wo der Schuh drückt.

Doch kaum einer der Wirte zeigte Interesse daran, seine bestehende Außenbewirtschaftung zu erweitern, wie Weitz berichtet. Ihnen reichen die Kapazitäten im Moment – zumal es noch keinen Gästeansturm gab. Und für viele wäre es auch nicht rentabel, auf einmal den weit entfernten Festplatz beispielsweise zu bewirtschaften.

Generell zeigte sich aber Weitz dem Anliegen aufgeschlossen, verwies aber darauf, dass die Stadt nicht einfach Parkplätze, also Verkehrsflächen, in Orte für Gastronomie umwidmen kann: Das fällt in die Kompetenz des Landratsamtes. Denn grundsätzlich dürfe nur an Plätzen bewirtet werden, für die es eine Konzession gibt – und das ist auf Parkplätzen oder dem Festplatz nicht der Fall. Sollten die Wirte aber doch einmal Bedarf signalisieren, will das, so Weitz, der Kreis großzügig handhaben.