Schriesheim. (fjm) Der Unterstand an der Haltestelle "Ladenburger Straße" der Buslinie 628 soll ersetzt werden. Das sagte Isabel Herschel, stellvertretende Leiterin des Schriesheimer Ordnungsamts, am Mittwoch auf RNZ-Nachfrage. "Das ist jetzt auf jeden Fall in der Mache", so Herschel. Der Vorgang liege nun beim Bauamt.

Bereits am Osterwochenende war der Unterstand schwer beschädigt worden, als ein Kleintransporter das Haltestellenhäuschen rammte. Dennoch wussten bisher laut eigenem Bekunden weder Bauamtsleiter Markus Schäfer noch Herschel selbst von dem kaputten Unterstand. Die Zuständigkeit liegt jedoch bei der Stadt: Als Betreiber der Linie 628 ist die Busverkehr Rhein-Neckar GmbH laut Vertrag nicht für die Haltestellen verantwortlich.