Von Nicoline Pilz

Schriesheim. Zum 22. Mal findet am Sonntag, 16. September, die vom Verkehrsverein initiierte Weinwanderung durch Schriesheims bekannteste Weinlagen Kuhberg, Madonnenberg und Schlossberg statt. Wie viele Trauben angesichts des wetterbedingt frühen Lesestarts dann noch in den Wingerten hängen werden, beschäftigte Irmgard Mohr jetzt wenige Tage vor der beliebten Veranstaltung doch ein wenig. "Aber es ist ja keine Traubenwanderung, sondern eine Weinwanderung", meinte sie dann.

Und Werner Krämer vom Gasthaus "Neues Ludwigstal" ergänzte beim Pressegespräch in Müllers Weinstube: "Wer die Trauben an den Reben vermisst, soll neuen Wein trinken, denn da sind sie drin." Eine gute Option. Und auf der rund acht Kilometer langen Strecke warten weitere kulinarische und süffige Verlockungen an insgesamt zehn Ständen, an denen man sich jeweils einen Stempel für das Gewinnspiel abholen kann. Attraktive Preise winken, darunter Weinverkostungen für bis zu 14 Personen und Gastronomie-Gutscheine.

Station 1: Verkehrsverein am Schriesheimer Winzer (Festplatz) mit Wegbeschreibung, Gewinnspielkarten sowie einem Glas Schriesecco oder Winzersekt vom Madonnenberg. Hier starten ab 10 Uhr die fünf geführten Wanderungen.

Station 2: Das Team vom Weingut Bielig offeriert Weine aus eigenem Anbau. Schnitzel, belegte Brötchen sowie Wurstspezialitäten hält "Forschner’s im Schützenhaus" bereit.

Station 3: Hier treffen Weine vom Weingut Jäck und Köstlichkeiten vom "Strahlenberger Hof" aufeinander: Zwiebelkuchen mit Speck, StrahlenBurger, Fischsuppe, Lachsbaguette und Zwetschgenkuchen mit Schlagsahne.

Station 4: Italienische Spezialitäten aus dem Eiscafé "Doppio Gusto", erlesene Weine vom Weingut Majer und eine Tasse Kaffee stärken müde Wanderer und machen fit für die nächsten Kilometer.

Station 5: Die Steigung ist beachtlich, doch alle Mühen werden mit einem einmaligen Ausblick bis in die Pfalz belohnt. Und im Burggasthof Strahlenburg gibt es kleine Köstlichkeiten vom Burggrill und selbstverständlich auch etwas zu trinken.

Station 6: Von der noch etwas höher gelegenen Weinberghütte des Gasthauses Neues Ludwigstal schweift dann der Blick weit über Schriesheims wunderschöne Rebhänge und die Rheinebene. Unbedingt probieren: Wildragout, Winzerfleischkäse oder Spaghetti mit Gemüsebolognese.

Station 7: Am Stand der Winzergenossenschaft wartet deren ganze Bandbreite an Weinen auf die Teilnehmer. Mit dabei sei auch ein Schlossbergriesling, wie Astrid Spies mitteilt. Am Foodliner von Sandra und Bernd Müller gibt‘s Pulled Pork vom schwäbisch-hällischen Landschwein, Veggie-Burger sowie Röstisticks mit Kräuterdip oder Apfelmus.

Station 8: Mitten im Weinberg hat die Weinstube Müller ihren Stand aufgeschlagen. "Lassen Sie sich verwöhnen von Weinen aus eigenem Anbau und Spezialitäten wie Erbseneintopf und Pfälzer Fleischklöße mit Meerettich-Soße, Kaffee und Kuchen", lädt Wilhelm Müller ein.

Station 9: Leckeres aus der Küche des Restaurants La Perseria Mashti und erlesene Weine und Secco vom Weingut Rosenhof werden hier kredenzt.

Station 10: Hauseigene Weine vom Weingut Wehweck warten hier, ebenso Hausmacher Wurst und Zwiebelkuchen von der Bäckerei Kapp aus Edingen, Käsespieße oder auch Kaffee und Kuchen. Wer hier angekommen ist, kann den Rückweg auch mit der OEG antreten. Die Gewinnspielkarten nimmt der Verkehrsverein an seinem Stand entgegen. Oder man wirft sie in den Briefkasten am Bachschlössel.

Info: Weinwanderung am 16. September ab 10 Uhr am Schriesheimer Winzer - auch in umgekehrter Reihenfolge zu erlaufen. Die Teilnahme ist kostenfrei, Bewirtung an den Ständen mit Preislisten.