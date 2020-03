Von Frederick Mersi

Schriesheim. "Für uns ist das ein Schock", sagt Ana Egert-Ullrich. Die Elternvertreterin des Waldkindergartens Purzelzwerge schätzt die Einrichtung im Schriesheimer Tal, seit ihre Tochter dort betreut wird. Möglicherweise muss sie für das letzte halbe Jahr vor der Einschulung aber einen neuen Platz für sie finden: Dem Waldkindergarten ist der Pachtvertrag für sein Grundstück gekündigt worden.

"Wir suchen schon seit Längerem ein neues Zuhause", sagt Corinna Buchholz vom Dossenheimer Trägerverein "Purzelzwerg". Akut wurde die Not aber Ende Januar, als der Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Unterstand des Kindergartens für schlechtes Wetter steht, den Pachtvertrag zum Ende des Jahres hin kündigte. Sollten die "Purzelzwerge" bis dahin kein neues Zuhause gefunden haben, müsste der Waldkindergarten den Betrieb einstellen.

Doch die Suche gestaltet sich schwierig, denn beim Bau einer Hütte im Wald oder dem Aufstellen eines Bauwagens müssen gesetzliche Auflagen erfüllt werden. Beides darf zum Beispiel nicht zu nah an einem Gewässer oder in einem Naturschutzgebiet stehen.

Zudem ist der Waldkindergarten einerseits darauf angewiesen, nicht allzu weit entfernt einen Abhol- und Bringplatz für die Eltern einrichten zu können. Andererseits soll die Einrichtung auch nicht in unmittelbare Nähe einer Straße stehen. "Ideal wäre eine Waldrandlage", sagt Buchholz. Ein solches Grundstück ist in Schriesheim schwer zu finden. "Noch sind wir aber optimistisch und haben die Hoffnung nicht aufgegeben", sagt Buchholz.

Die Stadt ist zwar bemüht, ein neues Zuhause für den Waldkindergarten zu finden, war bisher aber ebenfalls nicht erfolgreich. "Es gibt leider nicht so viele Grundstücke, die diesen Ansprüchen genügen", sagt Robert Eszterle, beim Hauptamt zuständig für die Kinderbetreuung. "Aber es ist uns sehr wichtig, diese Einrichtung in Schriesheim zu halten." Deshalb stehe man in engem Kontakt zum Trägerverein.

Auch die Eltern wurden inzwischen in die Suche miteinbezogen, einige von ihnen nutzen für ihre Aufrufe auch Plattformen wie Facebook. "Wir suchen inzwischen auch im privaten Bereich", sagt Elternvertreterin Egert-Ullrich. Ihren jüngeren Sohn hat sie bei den Purzelzwergen schon für das Kindergartenjahr 2021/22 angemeldet, weil sie von dem Konzept überzeugt ist. "Die Kinder können sich viel bewegen und sind an der frischen Luft", sagt Egert-Ullrich. "Meine Tochter liebt es, draußen zu sein." Die Beliebtheit der Einrichtung spiegelt sich auch in Zahlen wieder: 20 Kinder sind derzeit angemeldet, damit ist die maximale Gruppengröße erreicht. Betreut werden sie von drei Erzieherinnen.

Spätestens im Sommer brauchen die Eltern Klarheit. "Sie müssen ja die Chance haben, sich bei einer Schließung rechtzeitig eine neue Einrichtung zu suchen", sagt Corinna Buchholz. Auch den Mathaisemarkt wollen Eltern und Trägerverein daher nutzen, um auf ihre Notlage aufmerksam zu machen: "Wir werden beim Festzug mitlaufen und dort Flyer verteilen", sagt Egert-Ullrich.

Info: Wer ein geeignetes Grundstück verpachten könnte, meldet sich bei Robert Eszterle, unter Tel. 06203/602112 oder per E-Mail an robert.eszterle@schriesheim.de