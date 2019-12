Schriesheim. (fjm) Noch 90 Tage sind es bis zur Eröffnung des 441. Mathaisemarkts am Freitag, 6. März 2020. Die RNZ feiert auch dieses Jahr wieder mit – unter anderem mit zwei besonderen Weinproben in luftiger Höhe: In Zusammenarbeit mit den Schaustellerbetrieben Göbel, der Winzergenossenschaft und dem Café Linde steigen wegen der großen Nachfrage am Donnerstag, 12. März, um 16 und 18 Uhr erstmals zwei RNZ-Riesenradweinproben im „Grand Soleil“.

Dank geschlossener Kabinen können die Teilnehmer vier ausgewählte Weine der Winzergenossenschaft samt „Woiknorze“ der Bäckerei Heiß und passenden Pralinen von Konditorin Katja Pieper (Café Linde) genießen. 100 Euro kostet eine der 36 Gondeln am Riesenrad, die jeweils mit bis zu sechs Personen belegt werden können.

Der Verkauf startet am Montag, 9. Dezember, und findet dieses Jahr ausschließlich in der Heidelberger Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung, Neugasse 4–6, zu den dort üblichen Öffnungszeiten statt: Montag bis Freitag, 8.30 bis 17 Uhr, sowie an Adventssamstagen, 9 bis 13 Uhr.

Da das Interesse an Karten groß ist, wird Eile geboten sein: 2019 waren alle Gondeln innerhalb weniger Minuten verkauft. Einzelne Plätze in den Gondeln können aus organisatorischen Gründen nicht gebucht werden. Pro Person werden maximal vier Gondelkarten verkauft. Die RNZ freut sich auf alle Teilnehmer.