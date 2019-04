Schriesheim. (capa) 2018 verlief für den Verkehrsverein alles andere als schlecht. Der Vorstand sucht zwar, wie viele andere Vereine auch, nach Nachwuchs, aber grundsätzlich steht der Verkehrsverein als wichtige Institution in Schriesheim bestens da. Für sein großes Engagement für das Stadtleben gab es daher nicht nur von Bürgermeister Hansjörg Höfer lobende Worte, sondern auch vom Vorsitzenden des Awo-Ortsvereins, Rainer Dellbrügge. Er bedankte sich für den Verkauf der Rotweinwärmer bei der Rotweinwanderung, die der Verkehrsverein für den Handarbeitskreis verkauft und die Einnahme "eins zu eins", so Dellbrügge, an die Awo weitergegeben hat.

Höfer betonte, dass gerade die Arbeit der Vorsitzenden Irmgard Mohr in der Stadtverwaltung geschätzt sei und er verstehen könne, dass sie das Staffelholz weitergeben müsse. In der Jahreshauptversammlung nahm Mohr die Wiederwahl zur Vorsitzenden zwar an, nahm eines aber vorweg: "Es ist meine letzte Amtszeit, zwei Jahre mache ich das noch."

2021 wird sie ihr Amt nach sechs Jahren Führung abgeben. Bis dahin hoffe sie, dass sich jemand als Nachfolger findet. Gleiches gilt für Vorstandskollegin und Geschäftsführerin Ingrid Steck, die 2021 ebenfalls nicht mehr zur Wahl stehen wird. Anders sieht es da beim stellvertretenden Vorsitzenden Joachim Müller aus, der ebenfalls seine Wiederwahl annahm. Renate Moch bleibt Kassierin, Gerlinde Gregor Schriftführerin und Pressewartin und die Beiräte Christian Gnilka, Gerlinde Hartmann, Rosi und Hubert Hochhaus und Stephen Gallagher können sich künftig über Barbara Schenk-Zitsch als neues Mitglied freuen.

Gewählt wurden auch Christel Augustin und Hartmut Klein als Kassenprüfer für zwei Jahre. Der Vorstand stellte auch 2018 wieder allerhand Veranstaltungen auf die Beine, die mittlerweile aus den Kalendern der Schriesheimer nicht mehr wegzudenken sind. Das Jahr startete mit der Rotweinwanderung, dicht gefolgt vom Mathaisemarkt-Festzug und der Aufstellung des Maibaumes vor dem Rathaus.

Höhepunkt für Schnäppchenjäger war der Flohmarkt am Straßenfest im September und samt Jazz-Point in der Oberstadt, an dem die Ehrenamtlichen des Verkehrsvereins persönlich anzutreffen waren. Ein paar Wochen später wanderten dann wieder zahlreiche Menschen in den Weinbergen und genossen gute Schriesheimer Tropfen mit Blick auf die Stadt. Irmgard Mohr war es bei ihrem Bericht besonders wichtig, auch die Helfer und unterstützenden Firmen aus der Umgebung zu berücksichtigen. Sie bedankte sich bei allen, die die Arbeit des Verkehrsvereins möglich machen.

Neben den üblichen Formalitäten einer Jahreshauptversammlung standen in diesem Jahr aber auch besondere Ehrungen an. Irmgard Mohr überreichte gleich drei Personen beziehungsweise Institutionen eine Urkunde für 65 Jahre im Verein. Stellvertretend für seinen Vater Werner nahm Jürgen Opfermann die Urkunde entgegen.

Friedrich Habenicht hingegen saß selbst am Tisch, als sein Name verlesen wurde. Damals, als er dem Verein beitrat, habe es in Schriesheim nicht mal einen richtigen Bürgermeister gegeben, und in der DDR bebte der Volksaufstand. Viel hat sich seitdem verändert. "Warum bist du in den Verein eingetreten?", wollte Mohr wissen. Vermutlich sei er damals durch einen Bekannten angeworben worden, so Habenicht. Seitdem blieb er dem Verkehrsverein treu.

Genauso lang ist mittlerweile auch die Winzergenossenschaft dabei, die am Montagabend durch ihren Vorstandsvorsitzenden Karlheinz Spieß vertreten wurde.