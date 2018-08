Schilder an Laternenmasten und Häusern dienen der Aufzeichnung. Foto: Kreutzer

Schriesheim. (fjm) Wie viel Geld die Stadt für die Sanierung der Talstraße vom Land bekommt, steht zwar noch nicht fest. Die Vorbereitungen für eine Erneuerung der bald ehemaligen Landstraße ab 2019 laufen aber bereits: Derzeit wird die Talstraße samt anliegender Gebäude elektronisch vermessen. Das gab Bürgermeister Hansjörg Höfer am Montag am Rande eines Pressegesprächs bekannt.

"Für die Vermessung wird damit eine 3D-Aufnahme gemacht", erläuterte Detlef Schreiber vom Stadtbauamt. Deshalb wurden Ende vergangener Woche an Laternenmasten und Häusern nummerierte Schilder angebracht. Betroffen ist die Strecke von der B3 bis zur Mälzerei Kling. Auch Drohnen werden über der Talstraße kreisen. So sollen zum Beispiel die Anschlusshöhen von Höfen an Gehweg und Fahrbahn genau aufgezeichnet werden.

Im September oder Oktober könne die Stadtverwaltung dann den Kompromiss mit dem Regierungspräsidium zur Finanzierung der Sanierung vorlegen, so Höfer. Nach der Eröffnung des Branichtunnels soll die Talstraße wieder zur Ortsstraße werden, für die in den vergangenen Jahren entstandenen Schäden wird das Land eine Entschädigung zahlen.

Die Arbeiten werden die Stadt aber mit Sicherheit mehrere Millionen Euro kosten, da auch die Gauls- und die Schotterersbrücke erneuert werden müssen. "Die Sanierung der Talstraße wird für die Stadtentwicklung entscheidend sein", sagte Höfer gestern. Ein Sanierungsgebiet mit Förderungen vom Land könnte den Bereich zusätzlich aufwerten. Auch für dessen Vorbereitung werden die Daten der aktuellen Vermessung benutzt.