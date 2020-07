Schriesheim. (vkn) Die Bürgergemeinschaft Schriesheim (BGS) plant, einen eigenen Vorschlag zur künftigen Verkehrsführung auf der Talstraße im Zuge der Sanierung in den Gestaltungsausschuss des Gemeinderats einzubringen. Der von oben kommende Verkehr auf der Talstraße soll innerorts westlich abgeleitet werden.

Die BGS hat es sich auf ihre Fahnen geschrieben, kommunalpolitische Themen, die ihr von Bürgern aufgetragen werden, vertieft für die Öffentlichkeit aufzuarbeiten und zur Diskussion zu stellen. Dazu dienen die öffentlichen Monatstreffen der BGS, die allerdings aufgrund der Corona-Pandemie mehrere Monate ruhte. Zur Themenfindung, -vorstellung sowie Abstimmung hat die BGS auf ihrer Homepage im Internet ein Themenportal eingerichtet.

Das jüngste Thema der BGS ist eine mögliche neue Verkehrsführung auf der Talstraße im Zuge ihrer Sanierung und Neuplanung. Ursprünglich für den März geplant, hatte Hilmer Frey von der BGS das Thema auf den aktuellen Stand aufgearbeitet und Ideen zur Verkehrsführung und Sanierung entwickelt.

Die Umgestaltung der Talstraße gehört zu den großen Projekten in Schriesheim und ist in sieben Bauabschnitten von 2020 bis 2027 geplant; dazu gab es auch im letzten Oktober einen Bürger-Workshop. Die ersten Baumaßnahmen, die Sanierung der Gauls- und Schotterersbrücke, wurden wegen nicht erfolgter Zuschüsse bereits ins nächste Jahr verschoben.

Freys Überlegungen mündeten in dem Vorschlag, den Verkehr auf der Talstraße nur noch in eine Richtung talaufwärts zuzulassen und den abwärts fließenden Verkehr in westlicher Richtung über die Weinheimer und Zehntgrafenstraße nach unten auf den Fest- und Rathausvorplatz abzuleiten. Eine solche Umleitung wird bei den Sperrungen für den Mathaisemarkt bereits immer eingerichtet, erläuterte Frey. Das bringe den Anwohnern durch die Verkehrsentlastung weniger Lärm und einen höheren Wohnwert. Gleichzeitig sollte aber im Zuge der Maßnahmen bei der Ausgestaltung des "Sanierungsgebiets Talstraße" der Fest- und Rathausvorplatz mehr in das Geschäfts- und Marktleben einbezogen und durch Grünbereiche die Lebensqualität aufgewertet werden.

Die westliche Ableitung des Verkehrs auf der Talstraße bringe zudem mehr Sicherheit für die Fußgänger, da im Einbahnstraßenbereich ein breiterer Gehweg möglich wäre. Mehr Vegetation und Bäume brächten bei den inzwischen manchmal 38 Grad heißen Sommern auch mehr Kühle, so Frey. Die Führung des geplanten Radwegs wäre ab der Gaulsbrücke bis zur Bismarckstraße gegebenenfalls bis zur B 3 möglich.

"Weniger Verkehr bedeutet nicht automatisch weniger Leben." Mit diesem Argument konterte Frey in der Diskussion den Hinweis auf mögliche Bedenken seitens der Geschäftsleute aus der Heidelberger Straße. Darauf hatte Gemeinderätin Lissy Breitenreicher hingewiesen. Außerdem sei eine angeregte Diskussion zur Zukunftsgestaltung mit den betroffenen Anwohnern und den Geschäftsleuten der Heidelberger Straße ein Ziel der Einbringung eines eigenen Vorschlags. "Deshalb müssen wir für uns als Gruppierung jetzt prüfen: Wollen wir das überhaupt?"

Auf das Thema "Sanierungsgebiet Talstraße" war der BGS durch den Eintrag eines auswärtigen Besuchers im Internet-Forum auf der Homepage der Bürgergemeinschaft gestoßen. Der Mann interessierte sich für ein Mietobjekt in der Talstraße. Um es zu besichtigen, unternahm er einen Spaziergang die Talstraße hoch. "Dabei wurden wir in dem 100 Meter langem Bereich direkt nach der Zusammenführung der beiden Einbahnstraßen mehrfach fast umgefahren. In diesem Bereich gibt es quasi keinen Bürgersteig. Und der Bereich ist so schmal, dass ein Bus und ein Auto nicht aneinander vorbeikommen", schreibt er. Ein entgegenkommender Passant habe lapidar gesagt: "Willkommen in der Talstraße."

Freys Vorschlag samt der seiner Präsentation stellt die BGS überarbeitet auf ihrer Homepage zur Diskussion und Abstimmung. "Dann könnte er überarbeitet dem Gestaltungsausschuss des Gemeinderats zugeleitet werden", so Breitenreicher.

Info: Mehr auf der Homepage der BGS: www.bg-schriesheim.de.