Schriesheim. (fjm) Das Gasthaus "Zum Goldenen Hirsch" und das Eiscafé "Ferrario" sind in der Nacht zum Mittwoch zu Zielen von Einbrechern geworden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wird nicht ausgeschlossen, dass es sich um den gleichen Täter handelt. Die Einbrecher haben vermutlich zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwochvormittag zugeschlagen.

Ins Gasthaus "Zum Goldenen Hirsch" gelangte der unbekannte Täter laut Pächter Fabian Gieser durch ein aufgebrochenes Küchenfenster. "Die haben die Tageseinnahmen aus der Kasse, einen Beamer und zwei Sonos-Musikboxen geklaut", sagte er am Donnerstag.

"Außerdem haben sie Fleisch und Spirituosen mitgehen lassen, das hat uns auch sehr gewundert. Die müssen wir jetzt natürlich nachbestellen." Die Veranstaltung der Grünen Liste am Donnerstagabend sei dadurch aber nicht in Gefahr geraten: "Wir haben noch einen Beamer vorrätig."

Auch in das Eiscafé „Ferrario“ wurde eingebrochen. Foto: Kreutzer

Ärgerlich ist der Einbruch laut Gieser trotzdem, zumal Unbekannte schon vor sechs Wochen in sein Büro in der Heidelberger Straße eingebrochen waren. "Von Heidelberg bin ich solche Vorfälle mittlerweile gewohnt, aber in Schriesheim hatte ich nicht damit gerechnet", sagte der Gastronom, der erst Ende vergangenen Jahres das Traditionsgasthaus in der Heidelberger Straße übernommen hatte. Jetzt wolle er den Einbruchsschutz verbessern.

Auch ins Eiscafé "Ferrario" wurde durch ein aufgehebeltes Fenster eingebrochen. "Die Täter haben 150 Euro aus den Kassen mitgenommen", sagte Inhaber Giorgio Ferrario am Donnerstag. Die Tageseinnahmen seien zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr im Eiscafé gewesen.

"Das ist trotzdem sehr ärgerlich. In 15 Jahren ist mir so etwas noch nicht passiert", so Ferrario. "Letztes Jahr hatten sie es versucht und waren gescheitert."

Die Beute aus beiden Einbrüchen schätzt die Polizei auf 1500 Euro. Der Schaden an den aufgebrochenen Fenstern schlage zudem mit mehreren Hundert Euro zu Buche. Zeugen melden sich beim Polizeiposten Schriesheim, unter Telefon 06203/61301, oder beim Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/10030.