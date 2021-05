Von Micha Hörnle

Schriesheim. Zum dritten Mal innerhalb von knapp zwei Monaten war Schriesheim Ort eines Raubüberfalls: Am gestrigen Montag traf es die Postfiliale in der "Hübsch’schen Mühle". Kurz vor 8 Uhr hielt ein heller Kastenwagen direkt vor der Filiale an. Ein Unbekannter stieg aus, betrat den Raum, tat so, als wolle er etwas kaufen, und überwältigte dann eine Angestellte.

Dabei verwandte er offenbar keine Waffe, sondern mit körperlicher Gewalt zwang er sie, ihm den Inhalt der Kasse auszuhändigen. Dann fesselte und knebelte der Täter die Frau und flüchtete mit dem Kastenwagen in unbekannte Richtung. Nachdem sich die Angestellte befreit hatte, verständigte sie die Polizei, die mit einem großen Aufgebot und sogar einem Hubschrauber – bisher erfolglos – nach dem Unbekannten fahndete.

Der Täter wird wie so beschrieben: etwa 40 Jahre alt; er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent; er trug eine schwarze Wollmütze, eine FFP2-Maske und blaue Arbeitskleidung. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täter und/oder dessen Fahrzeug sowie seiner Fluchtrichtung geben können, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst, Telefon: 0621/174-4444, beim Polizeiposten Schriesheim, Telefon: 06203/61301 oder beim Polizeirevier Weinheim, Telefon: 06201/1003-0.

Dritter Raubüberfall in zwei Monaten

Bereits am späten Montagabend, 5. April, war die "Aral"-Tankstelle an der B 3 überfallen worden. Ein Unbekannter bedrohte einen Angestellten mit einem Messer, dann wurden ihm einige Hundert Euro Bargeld ausgehändigt. Eine sofortige Großfahndung mit über zehn Streifenwagen verlief ergebnislos. Gut zwei Wochen später veröffentlichte die Polizei Aufnahmen aus der Überwachungskamera, die – wenn auch unscharf – den Täter zeigten: Er soll etwa 1,70 Meter groß und helle Haut haben. Er sprach Deutsch, trug schwarze Schuhe mit goldfarbenem Abschluss an den Versen sowie einen schwarzen Parka mit einer auffälligen Lasche auf der Rückseite.

Viereinhalb Wochen später, am Donnerstag, 6. Mai, bedrohte gegen 15.45 Uhr ein Unbekannter im "Edeka"-Markt in der Bismarckstraße ein Unbekannter einen Kassierer mit einem Messer und erbeutete einige Hundert Euro. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Kirchgasse – auch hier blieb eine Großfahndung mit 15 Streifenwagen erfolglos. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß; er trug eine Jeans, eine dunkle Sturmhaube, am auffälligsten war seine hellbeige Kapuzenjacke. In keinem Fall wurden die Täter bisher ermittelt.

Die Polizei prüft im Moment, ob es einen Zusammenhang zwischen den Post-Überfall und den vorherigen Taten gab. Allerdings ist das eher unwahrscheinlich, denn das Vorgehen unterscheidet sich erheblich: Im Falle der Tankstelle und des Supermarkts bedrohten die Täter die Angestellten mit einem Messer, im jüngsten Fall wurde mit körperlicher Gewalt eine Mitarbeiterin überwältigt. Auch die Täterbeschreibungen decken sich nicht ganz. Zudem flüchtete der Täter nach seinem Überfall auf die Postfiliale mit einem Kastenwagen – in den beiden anderen Fällen flüchteten die Unbekannten zu Fuß. Diese Tat scheint eindeutig professioneller geplant zu sein, während die anderen eher auf Beschaffungskriminalität hindeuten.

Update: Montag, 31. Mai 2021, 12.25 Uhr

Schriesheim. (pol/make) Mit allen verfügbaren Kräften, auch einem Polizeihubschrauber, fahndete am Montagmorgen die Polizei nach einem noch unbekannten Mann, der die Postfiliale in der Talstraße überfiel.

Laut Angaben des Raubdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim fuhr der Täter mit einem hellen Kastenwagen, ähnlich eines Sprinters, direkt zum Tatort und hielt vor der Postfiliale an.

Kurz vor 8 Uhr betrat er die Filiale, täuschte der Angestellten Geschäftsgebaren vor, überwältige sie plötzlich und ließ sich Bargeld in noch unbekannter Höhe aushändigen. Anschließend fesselte und knebelte er die Frau und flüchtete in unbekannte Richtung. Nachdem sich die Frau befreit hatte, verständigte sie die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre; er trug eine schwarze Wollmütze, eine FFP-2-Maske und blaue Arbeitskleidung.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täter und/oder dessen Fahrzeug sowie seiner Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, unter der Tel.: 0621/174-4444, beim Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/61301 oder beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

In Schriesheim hatte es in jüngster Vergangenheit mehrere Überfälle gegeben. Am 5. April auf die Aral-Tankstelle, am 6. Mai auf den ortsansässigen Edeka-Markt. Laut RNZ-Informationen besteht zwischen den vergangenen Tatbeständen und der aktuellen Tat kein Zusammenhang.