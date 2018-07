Schriesheim. (RNZ) Eine brennende Thuja-Hecke musste die Freiwillige Feuerwehr am Freitagnachmittag in der Edelsteinstraße löschen. Die Einsatzkräfte waren um 15.30 Uhr laut eigenen Angaben zum 107. Mal in diesem Jahr alarmiert worden, ein Anwohner hatte nahe der Hecke Unkraut mit einem Gasbrenner entfernen wollen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand an der Hecke auf eine Länge von rund 14 Metern ausgebreitet, Anwohner hatten mit einem Gartenschlauch und Feuerlöscher schon erste Löschversuche unternommen. Von der Feuerwehr wurde das Feuer mit einem Rohr unter Atemschutz endgültig gelöscht. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern, wurde der Bereich nass gemacht.

Parallel wurde das Dach einer angrenzenden Garage mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester geprüft. Die Feuerwehr rät wegen des Vorfalls und des sehr trockenen Wetters dazu, offenes Feuer in der Natur zu vermeiden. Schon eine Zigarette könne ein Feuer entfachen.