Von Micha Hörnle

Schriesheim. Der Anblick ist erst mal ungewohnt: Michael Mittelstädt vertritt Bürgermeister Hansjörg Höfer, der diese Woche im Urlaub ist. Der 50-jährige Fraktionsvorsitzende der CDU ist bereits seit Ende März 2016 Bürgermeisterstellvertreter. Damals hatte Anselm Löweneck den Gemeinderat verlassen, und Mittelstädt übernahm geräuschlos dessen Amt; erste Bürgermeister-Vize war damals Bärbel Schenk-Zitsch (Grüne Liste).

Ganz anders dann im Juli 2019: Nach der Kommunalwahl schlug die Grüne Liste ihre Stimmkönigin Fadime Tuncer als erste Stellvertreterin vor, Mittelstädt setzte seine Kampfkandidatur dagegen. Es hagelte heftige Kritik seitens der Grünen Liste.

Rouven Langensiepe, 2019 Gemeinderatskandidat der Grünen Liste, hatte damals gesagt: "Es geht in Wirklichkeit nicht um einen demokratischen Prozess, sondern um Eitelkeiten von Männern, die mit der neuen Wirklichkeit zunehmend überfordert sind. (…) Ausgerechnet eine Migrantin schickt sich an, das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin zu übernehmen." Das las Mittelstädt so, als sei er frauen- und migrantenfeindlich, was ihn sehr getroffen hat.

Gerade übernimmt Mittelstädt deswegen die Höfer-Vertretung, weil am Mittwochabend der Gemeindewahlausschuss zusammenkam, um über die Bewerber für die Bürgermeisterwahl zu entscheiden. Da wäre Tuncer als Kandidatin befangen gewesen.

Herr Mittelstädt, vertreten Sie nun zum ersten Mal, seitdem Fadime Tuncer Bürgermeisterstellvertreterin ist, den urlaubenden Hansjörg Höfer?

Ich glaube ja, zumindest ist die letzte Vertretung sehr lange her.

Das mag nach über zwei Jahren verwundern. Hat man Sie "kurz gehalten"?

Nein, das würde ich nicht unterstellen. Wegen der Pandemie gab es die allermeiste Zeit, eindreiviertel Jahre, auch keine Veranstaltungen. Ich will mich nicht beschweren, ich habe in meinem Job genug zu tun.

Apropos Veranstaltungen: Mir ist aufgefallen, dass die Stellvertreter eher selten bei den Vereinen präsent sind. Ich finde aber, das gehört sich so, denn die Vereine sind ja das gesellschaftliche Rückgrat Schriesheims. Wäre es nicht an der Zeit, dass die Stellvertreter sich absprechen, wer zu welchem Verein geht – und dann möglichst zu allen?

Ja, das sehe ich auch so. Ich bin sogar für deutlich mehr Stellvertreter: Jede Fraktion könnte einen stellen. Als Team könnten wir dann auch bei den Vereinen präsent sein.

Sie arbeiten auswärts, als IT-Experte in Frankfurt. Wie verträgt sich das mit dem Amt des Bürgermeisterstellvertreters?

Da ich einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber und Chef habe, die ehrenamtliches Engagement unterstützen, ist das kein Problem. In meiner Funktion kann ich mir die Arbeitszeit selbst einteilen – und werde von meinen Kollegen dabei unterstützt. Hier im Rathaus bin ich digital erreichbar, das ist fast wie ein Arbeiten im Homeoffice.

Sind Sie jetzt jeden Tag im Rathaus?

Nein, nicht unbedingt. Ich kläre vorher ab, ob ich reinkommen muss, also wenn etwas Dringendes zu klären ist.

Was gab es denn zu tun – außer der Leitung des Gemeindewahlausschusses?

Es gingen Ausschreibungen raus, es wurde Personal eingestellt, ich besprach mich mit den Amtsleitern – und wir haben die Planungen fürs Gärtner-Gelände gesichtet.

Das ist interessant. Und wie sind diese Planungen?

Auf den ersten Blick ist der Investor auf alle unsere Forderungen eingegangen. Die Planung wird am 18. November im Gestaltungsbeirat nicht-öffentlich vorgestellt.

Welche Kompetenzen hat eigentlich ein Bürgermeisterstellvertreter? Dürfen Sie eigene Akzente setzen?

In diesem Amt habe ich dieselbe Entscheidungskompetenz wie der Bürgermeister, aber ich weiß auch, dass am Ende der Gemeinderat entscheidet. Aber natürlich darf ich Nachfragen oder Aufgaben an die Verwaltung stellen, wenn ich es für nötig halte.

Als Fadime Tuncer vor drei Monaten Höfer vertrat, setzte sie sich in der RNZ klar von dessen neuen Mitteilungsblatt-Richtlinien ab. Ist es legitim, eigene Ideen durchzusetzen, wenn Höfer nicht da ist?

Für mich nicht. Ich glaube, dass es die Aufgabe des Bürgermeisterstellvertreters ist, die Verwaltung zu unterstützen und die Richtung, die Bürgermeister und Gemeinderat vorgegeben haben, weiter zu verfolgen und die Entscheidungen mitzutragen. Es ist nicht mein Anspruch im Stellvertreteramt, meine eigenen Ideen zu realisieren.

Wie hätte sich ein Bürgermeisterstellvertreter Mittelstädt in der Debatte ums "Blättchen" verhalten?

Ich hätte die Position der Verwaltung eingenommen, denn an dieser Stelle bin ich in erster Linie Verwaltungsspitze – und nicht der Privatmann oder Stadtrat. Also muss ich in diesem Moment das, was die Verwaltung vorgeschlagen hat, unterstützen.

Darf man, wie Tuncer, Kritik üben?

Kritik äußern darf man immer, aber für mich erst mal nicht öffentlich, sondern in Vier-Augen-Gesprächen, um einen Umdenkprozess anzustoßen. Für mich als Stellvertreter ist es nicht vorstellbar, die Verwaltung oder den Bürgermeister über die RNZ zu kritisieren. Ich hoffe im Übrigen, dass wir bald mit Bürgermeister Höfer und der Verwaltung die offenen Punkte für eine Neuregelung besprechen und verabschieden können. Die Verwaltung braucht Klarheit in Bezug auf die Veröffentlichungsrechte von Fraktionen, Parteien, Vereine und Organisationen. Und umgekehrt, glaube ich, will nun auch jeder wissen, wie es zukünftig gehandhabt werden soll. Im Moment gibt es hier noch zu viele Fragezeichen.

Wie ist denn Ihr Verhältnis zur ersten Bürgermeister-Stellvertreterin?

Wir haben kein Verhältnis zueinander, weder als Bürgermeisterstellvertreter noch im Gemeinderat. Das liegt an den Vorkommnissen im Vorfeld der Stellvertreterwahl.

Fadime Tuncer sagt, sie hätte Ihnen die Hand gereicht…

Diese Aussage hat mich verwundert. Es gab keine Kontaktaufnahme von ihrer Seite. Ich wüsste nicht, welche Hand ich hätte ergreifen sollen.

Wie hätte Tuncer denn reagieren sollen, damit sie sich wieder verstehen?

Es kommt darauf an, ob und wie es eine Erklärung oder Entschuldigung für diese Vorkommnisse gegeben hätte. Dann hätte ich mir eine Meinung darüber gebildet.

Sie sagen immer "Vorkommnisse": Was meinen Sie konkret?

Dass ich in der RNZ lesen musste, ich hätte Probleme mit Frau Tuncer wegen ihres Migrationshintergrundes und weil sie eine Frau ist.

Kann ja sein, aber diese Behauptungen kamen ja nicht von ihr ...

Stimmt. Aber ich hätte erwartet, dass eine Kollegin aus dem Gemeinderat diese Vorwürfe eines Gemeinderatskandidaten klarstellt. Das hat sie nicht getan.

Aber das ist jetzt über zwei Jahre her. Ist es nicht auch mal langsam gut?

Ich habe damit abgeschlossen, aber auch meine Konsequenzen gezogen. Und ich habe diese Vorgänge auch nie öffentlich kritisiert. Ich bin allein deswegen so nachtragend, weil meine Frau auf diese Vorwürfe in der Öffentlichkeit angesprochen wurde und sich rechtfertigen musste.