Schriesheim-Altenbach. (kaz) Die Kerwe in Altenbach (3. bis 6. Mai) soll aufgefrischt werden. Dafür gründete sich ein Organisationsteam, in dem die Aufgaben klar verteilt sind. Dieses Team stellte sich und seine Pläne nun bei einem Informationsabend in der Verwaltungsstelle vor.

Die wichtigsten Veränderungen kurz zusammen gefasst: Der Marktplatz wird neu aufgeteilt, es gibt keine Straßensperrung mehr, dafür mehr Live-Musik. Außerdem sollen möglichst viele Vereine und Gruppen in das Volksfest eingebunden werden. Eine "kleine Revolution" hat Altenbach ja bereits hinter sich, seit dort mit Ann-Christin Kreß eine "Kerwe-Pfarrerin" im Amt ist, die nach dem traditionellen Umzug dem Volk über die Geschehnisse im Ort berichtet.

Dort gibt es zwar noch die leblose "Kerwe-Schlumbl", aber es regiert auch die Kartoffelkönigin. Zum neuen Team gehören Jürgen Fitzer vom MGV 1863 Altenbach, der für die Musikprogramm-Gestaltung zuständig ist. Willi Barteldes vom Motorsportclub wird sich um Catering und Organisation kümmern, die Koordination der Vereine ist Aufgabe von Peter Reinhardt vom Katholischen Kirchenchor St. Michael. Den Bereich Festplatz und Finanzen übernimmt Patrick Minkus vom Evangelischen Kirchenchor Concordia.

Die vier Vereinsvorsitzenden wollen damit die Verwaltung unterstützen, die mit Karin Stangl, Andrea Bäuerle und Dr. Herbert Kraus ebenfalls in dem Gremium vertreten ist. Patrick Minkus hat bereits ausgetüftelt, wo auf dem Festplatz die Fahrgeschäfte stehen könnten und wo die Verkaufsstände der Vereine und Gruppen. Jürgen Fitzer regte an, künftig deutlich mehr Werbung für die Kerwe in Altenbach zu machen. Dort wird die Kerwe am Freitagabend bei Live-Musik "ausgegraben". Der Samstag beginnt mit einem Flohmarkt, es folgt der Umzug mit Musikbegleitung, Kerwepredigt und Kartoffeltanz im Anschluss. Abends heizt dann die im ganzen Odenwald bekannte Band "Thousend Years Later" musikalisch ein.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst beginnt der Sonntag, die Gäste können danach nahtlos zum Frühschoppen übergehen oder am Kerwelauf teilnehmen. Der Erlös daraus geht an den Förderverein der Grundschule. Der Schulhof wird indessen zur Bühne für die Präsentation von Vereinen, Tanzdarbietungen und eine Modenschau. Erstmals wird am späten Nachmittag die Trachtenkapelle aus Heiligkreuzsteinach zur Kerwe aufspielen. Damit geht das Organisationsteam neue Wege. Zum Kerwe-Montag gehört nochmals ein Frühschoppen im Gasthaus "Sonus", dann geht es auf dem Schulhof mit den "Zwoa Spitzbuam" und "Gardenpaty" weiter. Bei der Informationsveranstaltung war überdies zu erfahren, dass mit "Kidmeal" ein neuer "Caterer" verpflichtet wurde. Natürlich gibt es auch wieder Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus. Kinderschminken, Entenangeln und ein Gewinnspiel werden vom Förderverein der Grundschule und dem Kinderhaus "Räuberhöhle" organisiert. Zudem gibt es ein Kettenkarussell, ein weiteres Fahrgeschäft für Kinder und ein Pfeilwurfstand.

Im Anschluss an die Power-Point-Präsentation eröffnete Ortsvorsteher Dr. Herbert Kraus die Fragerunde, bei der dann auch einige Missverständnisse ausgeräumt werden konnten.

Info: Die Altenbacher Kerwe findet vom 3. bis 6. Mai, Freitag bis Montag auf dem Ortsmittelpunkt/Schulhof statt.