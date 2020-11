So wurde der Volkstrauertag in Ursenbach begangen. Foto: Dorn

Von Max Rieser

Schriesheim. Jedes Jahr wird zwei Wochen vor dem ersten Advent in Deutschland am Volkstrauertag derer gedacht, die durch Gewalt in Kriegen und durch Verfolgung und Unterdrückung ihr Leben ließen und noch immer lassen. So auch am Sonntag in Schriesheim und in den beiden Ortsteilen Altenbach und Ursenbach.

Sechs Mitglieder des Ortschafts- und Gemeinderates aus Altenbach sind der Einladung von Herbert Kraus gefolgt. Pünktlich um 10 Uhr beginnt das Gedenken am Kriegerdenkmal in Altenbach mit einigen Worten des Ortsvorstehers. Ob man es überhaupt abhalten könne, war die Überlegung im Gemeinderat, da die Feierlichkeiten, wie sie in langer Tradition gepflegt werden, dieses Jahr wegen Corona nicht möglich sind. Doch die Wichtigkeit des Gedenkens an Opfer von Krieg und Gewalt wird in der Rede von Kraus schnell deutlich. "Wir wollen ein Zeichen setzen gegen Krieg, Feindschaft, Rassismus und Hass", sagt er und verdeutlicht damit die Aktualität des Gedenkens. Man dürfe trotz der Umstände nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und müsse sich gegen das Vergessen wehren, um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen.

Die Feierlichkeiten zum Volkstrauertag in Altenbach. Foto: Dorn

Noch immer seien Menschen auf der Flucht und von Gewalt und Unterdrückung betroffen. Es gelte, sich diese Menschen ins Bewusstsein zu rufen. Nach seiner Rede zitiert Kraus das von Theodor Heuss 1952 eingeführte Totengedenken, das alljährlich vom Bundespräsidenten bei der Gedenkstunde zum Volkstrauertag vorgetragen wird und mit den Worten endet: "Unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt." Nach seiner Rede legt Kraus einen Kranz zu Ehren der Opfer nieder. Darauf folgt die evangelische Pfarrerin Suse Best, die das Gebet des heiligen Franziskus wählt, das die Menschen zum Frieden anhält.

In Ursenbach beginnt die Feierlichkeit um 10.30 Uhr an der Kriegsopfer-Gedenktafel in der Kapelle unter der Leitung von Ortsvorsteherin Inge Pfrang und des evangelischen Pfarrers Hans Behrendt. Die sieben Anwesenden können in der maßnahmenkonform bestuhlten Kapelle Platz nehmen. Das sonnige Wetter ermöglicht es, die Türen offenzulassen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. In ihrer Rede beschreibt Pfrang die Ungewissheit und Angst der Menschen im Krieg, wann dieser Zustand zu Ende sein möge. Sie legt dar, dass die Gefahren, die ein Krieg bringt, auch nach seinem Ende noch fortbestehen können. "Kein Krieg bricht aus wie ein Vulkan oder ein Fieber", sagt sie und macht damit die Verantwortung eines jeden deutlich, sich gegen Krieg und Gewalt zu stellen. Die symbolische Kranzniederlegung begleitet sie mit dem Gedenken "an die Opfer der Weltkriege, von Vertreibung, Mord und Terror."

Danach spricht Pfarrer Behrendt ein Gedicht des evangelischen Theologen und am Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligten Dietrich Bonhoeffer mit dem Titel "Von guten Mächten treu und still umgeben". Als Ersatz für den sonst bereitstehenden Chor spielt die Ortsvorsteherin zum Abschluss ein Trompetensolo ab.

Das Gedenken an diesem Tag ist auch der Ursenbacher Ortschaftsrätin Imke Felden wichtig, die sich gerade vom Erinnern in der kleinen Kapelle ergriffen fühlt und sagt: "Trotz anderer Bedingungen ist es wichtig, diesen Tag zum Erinnern wahrzunehmen."

Gedenken in der Schriesheimer Kernstadt. Foto: Dorn

Zur Mittagsstunde versammeln sich an der feierlich geschmückten Kriegsopfergedenkstätte in Schriesheim rund 40 Teilnehmende, darunter die Fahnenträger der örtlichen Vereine. Bürgermeister Hansjörg Höfer hat die Gruppe der geladenen Gäste bewusst klein gehalten, um die notwendigen Abstände zu gewährleisten. Höfer verzichtet weitestgehend auf eine Rede. Nach einer Danksagung an die Anwesenden erklärt er, dass es ihm trotz der Umstände wichtig sei, das Erinnern an Opfer von Krieg und Gewalt hochzuhalten und sich zu verdeutlichen, dass Verfolgung und Vertreibung auch heute noch viele Menschen betreffen. Pfarrerin Suse Beste spricht anschließend erneut das Franz von Assisi zugeschriebene Gebet, und zum Ende der Feierlichkeit läuten die Glocken der evangelischen Kirche für alle Opfer von Unrecht, Krieg und Zerstörung. Der ebenfalls anwesenden Vorsitzenden des Schriesheimer Ortsvereins des Sozialverbands VDK, Wanda Straka, ist der Volkstrauertag besonders wichtig. Sie sagt: "Man darf das alles nicht vergessen, sonst wird man leichtsinnig und denkt nicht mehr an die schrecklichen Folgen."