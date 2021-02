Schriesheim. (hö) Der 17-jährige Leon Kunz hat am Montag seinen ersten Auftritt – als Musiker und im Fernsehen. Denn der Schriesheimer gehört zu den 16 Auserwählten – genauer: 14 Kandidaten und zwei Duos im Alter von zehn bis 18 Jahren –, die bei der Show des Kinderkanals (Kika) mitmachen dürfen. Am Montag, 22. Februar, ist er um 19.25 Uhr mit zwei anderen Kandidaten an der Reihe, wenn die neue Staffel – es ist schon die 13. – startet.

Bei "Dein Song" handelt es sich nicht um eine der sonst üblichen Casting-Shows, bei denen die Kandidaten wochenlang sich erbitterte Wettkämpfe um die Gunst des Publikums liefern müssen, sondern um ein recht unaufgeregt-seriöses Format – schließlich ist der Kika öffentlich-rechtlich –, bei dem es vor allem um die selbst geschriebenen Songs der Teilnehmer geht, da werden keine Uralt-Hits nachgespielt. Das war auch für Leon die Motivation, sich hier zu bewerben: "Andere Casting-Shows kommen für mich nicht in Frage. Das ist für mich das beste Format", sagt der 17-Jährige. "Es geht um die ehrliche Meinung der Jury, nicht um eine Person – und um die Entwicklung der Teilnehmer, deren Texte kritisch bewertet werden. Der kommerzielle Erfolg spielt keine Rolle." Oder kurz: "Ich fühlte mich dort gut aufgehoben."

Leon kennt diese Songschreiber-Talentshow bereits von Kindesbeinen an, er schaut sie, seitdem er zehn Jahre ist. Und umso größer war seine Überraschung, als er prompt nach seiner Bewerbung in die Sendung genommen wurde. Denn zwar spielt Leon, seitdem er sechs Jahre ist, Gitarre, aber so furchtbar viele eigene Lieder hat er noch nicht komponiert; er fing erst im Oktober 2019 damit an. Sein Song "Wir schweigen" ist sein erster – und den gibt es auch am Montag in "Dein Song" zu hören. Darin geht es um eine zerbrochene Freundschaft – und wie man sich aus dem Weg geht: "Ich habe damit eigene Erfahrungen verarbeitet", sagt er im Telefongespräch mit der RNZ.

Überhaupt ist es ihm wichtig, dass er sich, seine Gefühle und Gedanken mit Musik ausdrückt: "Für mich macht die Musik einen großen Teil meines Lebens aus." Der Elftklässler des Heidelberger Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums ("Ich bin schon ein ganz guter Schüler") macht bei der Musik- und Singschule, ebenfalls in Heidelberg, seit vorletztem Herbst eine studienvorbereitende Ausbildung und lernt Klavier. Und nach dem Abi will er "auf jeden Fall etwas mit Musik machen" – vielleicht sogar an der Pop-Akademie Mannheim studieren. Zwar hat Leon noch andere Hobbys wie Zeichnen oder Schwimmen, aber er brennt für die Musik. Und egal, wie es nach der Schule karrieremäßig für ihn laufen wird, in einem ist er sich sicher: "Ich werde immer Musik machen." Aber sein großer Traum ist nach wie vor, seine eigenen Lieder im Radio zu hören – und im besten Fall von seiner großen Passion leben zu können. Vom Stil inspiriert ist er durch Rap, aber auch von klassischer Musik – in eine Schublade stecken will sich der junge Schriesheimer nicht.

Dass es ihm ernst ist, sieht man an seinem musikalischen Ausstoß seit dem letzten Jahr. Nach "Wir schweigen" schrieb er bisher gut 20 Lieder: "Es werden auf jeden Fall mehr." Und alle kann man auch auf den gängigen Musikplattformen streamen. Da gab ihm die Teilnahme bei "Dein Song" noch einmal einen Extra-Schub: "Seitdem ich dabei war, produziere ich auch mehr." Und das ist wörtlich zu nehmen, denn Leon macht alles selbst: die Texte, die Musik und schließlich die Aufnahme und Bearbeitung am eigenen Computer. Und nicht zu vergessen: Dank der Sendung steht er in Kontakt mit anderen Künstlern dieser Sendung, im Moment vor allem über Videokonferenzen. Auch von der Jury – den Sängern Lotte, Mieze Katz ("Mia"), Angelo Kelly (ehemals "Kelly Family") und Ole Specht ("Tonbandgerät") – erhielt er gute Tipps, was er noch besser machen könnte. Aber Leon weiß es selbst: "Gesang ist nicht meine Stärke, aber es geht ja um den Song."

Die ersten Aufnahmen entstanden im Juli in Schloss Biebrich in Wiesbaden und gingen zwei Tage lang – natürlich unter Coronabedingungen, Covid-19-Test inklusive (alle negativ natürlich). Darüber, wie es für ihn lief, darf Leon nichts sagen, denn die 13. Staffel von "Dein Song" läuft noch bis zum 18. März (montags bis donnerstags ab 19.25 Uhr). Nur die acht besten Teilnehmer werden von prominenten Musikpaten, darunter Johannes Strate von "Revolverheld" oder der Rapper Kayef, perfektioniert, schließlich professionell produziert und beim großen Finale am Freitag, 19. März (19.05 Uhr), unter den Zuschauern zur Abstimmung gestellt.

Und was hat Leon durch seine Teilnahme gelernt? "Das tun, was einem Spaß macht. Einfach sich selber sein und das in den Texten ausdrücken." Bisher ist er noch nicht öffentlich aufgetreten ("Ging ja nicht wegen Corona"), aber das soll ja noch kommen. Spätestens nach der Pandemie und der aktuellen "Dein Song"-Staffel.