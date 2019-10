Von Florian Busch

Schriesheim. Gut elf Monate sind seit dem Beschluss des Gemeinderats vergangen, doch Karlheinz Spieß ist immer noch verärgert: "Da wird über den Kopf der Beteiligten hinweg entschieden", sagt der Landwirt über das Vorhaben, auf einer Ackerfläche nahe der Autobahn A5 einen Solarpark zu bauen. Matthias Heberle, Vorsitzender des Schriesheimer Bauernverbands, formuliert es etwas zurückhaltender: "Wir waren überrascht." Vor allem weil als ein Standortvorteil zunächst genannt wurde, dass die Fläche angeblich seit zehn Jahren nicht mehr zur Lebensmittelerzeugung genutzt werde. Ein Fehler in einem veralteten Entwurf des Projektentwicklers, wie sich herausstellte.

Um ein Zeichen zu setzen, haben Heberle und weitere Schriesheimer Landwirte inzwischen die Dächer ihrer Höfe selbst mit Solarzellen bestückt. Im Mai wurde die erste Anlage bei Heberle installiert. Schnell seien einige Höfe mitgezogen, inzwischen seien es mindestens acht Landwirte, so Heberle.

Auch andere Schriesheimer zeigten inzwischen Interesse und machten mit. Die beauftragte Solarzellen-Firma komme aus Heidelberg. Und die Hauptsache für die Landwirte: Es wird dabei keine Ackerfläche verbraucht.

Für ihn selbst habe die Installation der Solaranlage keine Nachteile, wirbt Heberle. Er konnte das asbesthaltige Dach sanieren - und das ohne zusätzliche Kosten, weil er die Solarzellen an Investoren weiterverpachtet hat. Kritik üben Heberle und Spieß im Rückblick dennoch an der Stadtverwaltung: Die Beteiligten hätten nicht genug über die Folgen einer solchen Installation nachgedacht.

"Wir waren der Sache gegenüber nicht negativ eingestellt", sagt Stadtrat Frank Spingel, dessen Fraktion, die CDU, die Bauern jetzt bei ihrem Anliegen unterstützt. Damals habe man sich aber auf die Beschlussvorlage der Verwaltung verlassen. "Das hat alles plausibel geklungen", so Spingel. Für die Landwirte ist dagegen klar: Wenn die Anlage wie geplant gebaut wird, werde auf dem Gelände in kürzester Zeit Unkraut gewachsen.

Dessen Pollen wiederum würden durch den Wind auf umliegende Ackerflächen getragen. Zur Verdeutlichung zeigt Spieß ein Bild eines Solarparks in Heppenheim. Zwischen den Panel-Reihen ist dort dichtes Unkraut zu sehen. Die Landwirte in der Umgebung hätten nun große Probleme mit den umherfliegenden Pollen auf ihren Feldern, sagt Spieß.

Doch die Schriesheimer Landwirte haben ein größeres Problem ausgemacht: Immer mehr nutzbare Ackerfläche werde versiegelt. "Die Bevölkerung wächst, aber die Anbauflächen werden immer weniger", sagt Spieß. Man solle zuerst die Dachflächen nutzen, bevor man sich daran mache, weitere Fläche zum Nahrungsanbau wegzunehmen, ergänzt Heberle. "Uns liegt der Boden am Herzen."

Dem Gemeinderat machen die Zwei keinen Vorwurf. Zwar habe dieser den ersten Schritt in ein Aufstellungsverfahren für einen Bebauungsplan beschlossen, allerdings hätten die Räte von Anfang an eine falsche Informationsgrundlage gehabt, so Heberle.

Künftig wünschen sich die Landwirte, von der Stadtverwaltung früher über ähnliche Projekte informiert und am Entscheidungsprozess beteiligt zu werden. Schließlich seien sie am Ende diejenigen, die vor Ort am meisten davon betroffen sind. Zum anderen solle die Politik vorab genauer über die Folgen neuer Solarparks nachdenken, so Heberle und Spieß. Die Anlagen brächten nämlich meist neue Probleme mit sich.