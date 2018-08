Schriesheim. (fjm) Das Nein des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) ist eigentlich ein grundsätzliches Ja zu den Plänen für das Gelände des ehemaligen Kreisaltenheims an der Strahlenberger Straße: In seiner Sitzung am gestrigen Mittwochabend signalisierte das Gremium einstimmig Zustimmung für die Pläne eines Privatinvestors, dort vier Reihen- und sechs Doppelhäuser zu bauen. Das marode Gebäude des ehemaligen Pflegeheims würde abgerissen. Dennoch lehnten die Ausschussmitglieder drei der geplanten Häuser vorerst ab.

Die sollen nach dem Willen des namentlich nicht genannten Investors nämlich im Gebiet des Bebauungsplans "Eichenweg" errichtet werden, obwohl sie in sieben Punkten gegen die gesetzlichen Regelungen dort verstoßen. "Wenn wir diese Ausnahmen genehmigen, schaffen wir einen Präzedenzfall", erklärte Beate Kreis vom Stadtbauamt. Das bedeutet: Andere Bauherren in diesem Gebiet könnten sich auf die Ausnahmen für das Projekt berufen, was den Bebauungsplan langfristig aushöhlen könnte.

Eigentlich plante die Stadt zunächst, die betreffenden Häuser Nummer acht, neun und zehn zurückzustellen. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt entschied sich die Verwaltung nun aber dafür, die drei Gebäude vorerst abzulehnen - um sie zu einem späteren Zeitpunkt doch genehmigen zu können. Denn mit der Ablehnung empfahl der ATU gleichzeitig dem Gemeinderat, den Bebauungsplan "Eichenweg" im Bereich des Kreisaltenheims aufzuheben.

Sollte der Gemeinderat dieser Empfehlung folgen, könnten auch die drei gestern nicht genehmigten Gebäude errichtet werden, ohne Ausnahmen genehmigen zu müssen. Die Reihen- und Doppelhäuser bekommen allesamt Flachdächer, Letztere werden zweieinhalb Geschosse haben - mit einer Dachterrasse vor dem zurückgesetzten Dachgeschoss. "Es ist eine relativ aufgelockerte Bebauung", sagte Bürgermeister Hansjörg Höfer gestern Abend. "Das passt in die Umgebung und wird sie aufwerten." Die Ausschussmitglieder sahen das ähnlich.

Georg Grüber von der Grünen Liste und CDU-Fraktionschef Michael Mittelstädt mahnten jedoch an, dass die benachbarte Mälzerei Kling keine Nachteile von den neuen Anliegern haben dürfe. Schließlich ist wegen deren Betrieb die Lärmbelastung auf Teilen des Gebiets zu hoch.

Dieser Konflikt soll aber mit Wänden ohne Fenster in Richtung Mälzerei und zusätzlicher Begrünung vermieden werden. "Wir haben das Verfahren so eingeleitet, damit die Mälzerei geschützt ist", sagte Höfer dazu. "Der Inhaber der Firma wird beim Bauantrag auch angehört", versprach Beate Kreis.

Für SPD-Fraktionschef Sebastian Cuny lag der einzige Wermutstropfen der Pläne darin, dass keine Mietwohnungen geschaffen werden. Bei den ursprünglichen Plänen des Investors für fünf Mehrfamilienhäuser sei dies anders gewesen. "Wir sollten deshalb versuchen, uns zumindest in einem der Häuser Zugriff auf die Wohnfläche zu sichern", so Cuny.

Letztlich überwog jedoch bei vielen die Erleichterung darüber, dass sich auf dem Gelände nach jahrelangem Stillstand nun endlich etwas tun soll: "Ich denke, wir haben einen gangbaren Weg gefunden", sagte Bürgermeister Höfer.