Schriesheim. Es ist der Höhepunkt im Schriesheimer Spätsommer: Von Samstag, 7. September, bis Montag, 9. September, lädt die Weinstadt zu Kerwe und Straßenfest. Rockbands am Stadtbrunnen, Jazz in der Oberstadt, Rummel, Weindorf, Flohmarkt, kulinarische Köstlichkeiten: Bei der Pressekonferenz im Rathaus am Mittwoch wird deutlich, wie viele Köpfe und helfende Hände es fürs Gelingen der Feierlichkeiten benötigt.

Einer der Hingucker und identitätsstiftenden Merkmale des Straßenfestes sind seit über zwei Jahrzehnten die Buttons. Das diesjährige Motiv passt zum diesjährigen Sommertrip von Bürgermeister Hansjörg Höfer. Eben noch in der französischen Partnerstadt zu Besuch, prangt nun der im Frühjahr eingeweihte Uzès-Kreisel auf dem Anstecker. "Wir suchen jedes Jahr nach neuen Motiven, diesmal wollten wir etwas Aktuelles aufgreifen", erklärt der Zweite Vorsitzende des Verkehrsvereins, Joachim Müller. Für einen Euro gibt es die Buttons beim Jazz-Point in der Oberstadt. Zahlt man 2,50 Euro, wird ein Gläschen Schriesecco dazu ausgeschenkt.

Das Musikprogramm Stadtbrunnen Samstag, > 10 bis 14 Uhr: Strada Montana (dazwischen von 11 bis 11.30 Uhr: Eröffnung) > 15 bis 18 Uhr: Honeywell Bouncers > 19 bis 23 Uhr: Hitfabrik Sonntag > 11 bis 12 Uhr: Musikschule Schriesheim - "HeyJoe" > 12 bis 13.30 Uhr: Musikschule Schriesheim - "Crushing Jars" > 15 bis 18 Uhr: Heidelberger Rockmaschine > 19 bis 23 Uhr: Gonzo's Planet 9 Oberer Schulhof Samstag > ab 11 Uhr: Kinderunterhaltung (Hüpfburg, Kinderschminken) > 20 bis 23 Uhr: DJ Batuka Sonntag > ab 11 Uhr Kinderunterhaltung (Hüpfburg, Kinderschminken) Weindorf Samstag > 11 bis 14 Uhr: Dilsberger Trachtenkapelle > 15 bis 18 Uhr: Old LOVE > 19 bis 23 Uhr: Just for Fun Sonntag > 10 bis 13 Uhr Mannheimer Blasorchester Blau-Weiss-Waldhof > 13.30 bis 16 Uhr: Heidelberg Jazzmen > 17 bis 21 Uhr: Sunny and the Jokebox Montag > 11.30 bis 15 Uhr: Dietmar Jöst > 19 bis 23 Uhr: T-Band Jazz in der Oberstadt Samstag > 16.45 bis 21 Uhr Speyer-City-Stompers Sonntag > 11.30 bis 13.30 Uhr "Bluesgosch" Dieter Reinberger > 16.30 bis 19.30 Uhr Second Generation

Die swingende Musikstation in der Oberstadt ist seit 1997 eine Institution beim Straßenfest. Und da sich das letztjährige Programm als Erfolg erwies, hat "Jazz-Bischof" Eugen Fallmann exakt dieselben Bands auf die Bühne gebracht. Am Samstag eröffnen abermals die "Speyer-City-Stompers" um 17 Uhr das Programm. Mit Dixieland, einer Prise New Orleans - und jeder Menge Herzblut. Am Sonntag greift Fallmann selbst zu Schlagzeug und Besen, wenn die "Second Generation" das Great American Songbook aufschlägt. Zuvor heißt es Bühne frei für "Bluesgosch" Dieter Reinberger zu einem unverwechselbaren Frühschoppen.

Überhaupt nimmt die Musik beim Straßenfest eine große Rolle ein. Das wird auch bei der Programm-Sichtung durch Isabel Klute, stellvertretende Leiterin des Ordnungsamts, deutlich. Vor der offiziellen Eröffnung am Samstag um 11 Uhr durch Bürgermeister Höfer spielen "Strada Montana" um 10 Uhr die ersten Takte am Stadtbrunnen. Für Samstag haben sich dort auch die Honeywell Bouncers aus Schriesheim angekündigt. Von 19 bis 23 Uhr wird die "Hit Fabrik" Rock-, Pop- und Disco-Klassiker wie am Fließband produzieren. Am Sonntag drücken sich "HeyJoe", "Crushing Jars", die "Heidelberger Rockmaschine" sowie "Gonzo’s Planet 9" das Mikro in die Hand.

Etwas volkstümlicher und traditioneller geht auf dem Weindorf im Strahlenberger Hof zu: "Die Dilsberger Trachtenkapelle hat schon viele Fans", sagt Klute über die Folklore-Gruppe, die samstags aufspielt. Ein Heimspiel wird der Auftritt von "Old Love", einer Band aus dem Arbeitskreis Schriesheimer Senioren, die über die Rolling Stones, Eric Clapton und Santana tief in die wilden Sechziger zurückreisen. Abgelöst werden sie von der Mannheimer Partyband "Just for Fun" um Joy-Fleming-Bruder Otto M. Raad. Am Sonntag spielen das Blasorchester "Blau-Weiß Waldhof", "Heidelberg Jazzmen" sowie "Sunny and the Jokebox". Der Montag ist in der Hand von Dietmar Jöst, ehe die "T-Band" die Kerwe abschließt.

Auf dem Oberen Schulhof sorgen diesmal die Raubritter für den Getränkeausschank. Neben einer Hüpfburg und Kinderschminken am Wochenende wird auch das Jugendrotkreuz mit einem Waffelstand dort vertreten sein. Am Samstag lässt DJ Batuka bis in die Nacht hinein Electro- und House-Beats erklingen.

Früh aufstehen lohnt sich hingegen beim Flohmarkt. Schon um 6 Uhr halten die ersten Schnäppchenjäger mit Taschenlampen Ausschau. Mit bis zu 400 Ständen wird gerechnet, vor allem die Plätze an der Kirchstraße waren schnell vergriffen. Freiräume gibt es noch in der Entengasse und in der Bahnhofstraße. "Man kann sich noch anmelden, aber wir sind bereits mit der Auslastung zufrieden", erklärt Müller. Aktuell liege diese bei rund 80 Prozent.

Auch viele Straußenwirtschaften, Vereine wie der Kraftsportverein (KSV) mit dem Kraftbrunnen und dem Suppenhof sind wieder vertreten, ebenso der Sport-Angel-Verein, die Grüne Liste mit dem "Maximahl" und Musik sowie die SPD mit ihrem "Roten Eck". Auf dem Festplatz warten ein Autoscooter, Kinderkarussell und mehr. "Es entwickelt sich immer mehr zu einem richtigen Straßenfest, vieles spielt sich draußen ab", sagt Höfer.

Auch Achim Weitz wirkt entspannt. Für den Ordnungsamtsleiter ist das Straßenfest eine Premiere. "Poller wie beim Mathaisemarkt wird es nicht geben", sagt er. Dennoch sind die Ordnungshüter und ein Security-Dienst vor Ort, Ausschankende wird um 1 Uhr sein.