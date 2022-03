Schriesheim. (max) Schon um 9 Uhr am heutigen Mittwoch fiel der Unterricht sowohl an der Kurpfalz-Grund- und -Realschule sowie am -Gymnasium aus.

Grund dafür ist, dass das komplette Schulzentrum seit den frühen Morgenstunden ohne Strom ist. In einem Brief an die Eltern der Realschüler auf der Internetseite der Schule heißt es dazu: "Der Grund liegt in einem Defekt der Stromzufuhr an das Schulzentrum und einem damit verbundenen Stromausfall über alle Räumlichkeiten der Realschule hinweg." Laut RNZ-Informationen ging dem Stromausfall ein Brand an einem Verteilerkasten voraus, weswegen auch die Feuerwehr ausrückte. Zumindest an der Realschule wird der Präsenzunterricht vor dem Wochenende nicht wieder aufgenommen, heißt es in der Stellungnahme der Schulleitung. Das liege daran, dass der Schaden nicht unmittelbar behoben werden könne und auch Toiletten, Treppenhäuser und innen liegende Flure ohne Strom und damit ohne Licht seien und eine erhöhte Unfallgefahr bestehe. Für Donnerstag und Freitag, 10. und 11. März, wird der Unterricht wie nach Stundenplan abgebildet im Homeschooling über die Plattform "MS-Teams" stattfinden.

Da auch die Sekretariate ohne Strom sind, sind die Schulen nur über E-Mail zu erreichen. Das Kurpfalz-Gymnasium kann auch per Telefon unter 01590/4521140 kontaktiert werden.