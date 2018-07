Schriesheim. (fjm) Wegen eines Lagerfeuers im Steinbruch ist die Freiwillige Feuerwehr am Montagabend um 22.10 Uhr in Richtung Ölberg ausgerückt. Verschiedene Anrufer hatten zuvor in der Integrierten Leitstelle und direkt im Haus der Feuerwehr einen Feuerschein gemeldet. Die Flammen konnten mit einem Fernglas oberhalb der Ebene fünf an der Abbruchkante verortet werden.

Die Einsatzkräfte fuhren zum Absprungplatz der Drachenflieger. Von dort ging es mit dem All-Terrain Vehicle - einem Quad mit Anhänger für Personal und Material - weiter in Richtung Steinbruch. Trotz dieser Unterstützung mussten die Einsatzkräfte mit dem Material noch einen Fußweg von rund 840 Metern bis zur Einsatzstelle zurücklegen.

Dort stellte sich heraus, dass jemand verbotenerweise ein Lagerfeuer entfacht hatte, die Feuerwehrleute löschten es mit einem Löschrucksack. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Aus gegebenem Anlass weist die Feuerwehr wieder darauf hin, dass in der Zeit zwischen März und Oktober jegliche Art von offenem Feuer im Wald grundsätzlich verboten ist. Trotz Regenschauern herrsche noch immer eine hohe Waldbrandgefahr. Eine Zigarette reiche aus, um ein Feuer auszulösen.