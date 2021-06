Schriesheim. (hö) Es kommt Bewegung in den Bürgermeisterwahlkampf: Am Donnerstag kündigte CDU-Vorsitzende Christiane Haase eine Pressekonferenz für Freitag, 25. Juni, an, auf der ein Kandidat vorgestellt werden soll. Wer das ist, wollte Haase verständlicherweise nicht verraten. Allerdings ließ sie sich doch entlocken, dass es sich um "einen gemeinsamen Kandidaten" handelt – wahrscheinlich also mit den Freien Wählern und der FDP.

Kurz darauf lud Bürgermeisterstellvertreterin Fadime Tuncer (Grüne Liste) zu einer Pressekonferenz knapp zwei Wochen später, am Donnerstag, 8. Juli, ein. Dabei wolle sie sich zum Bürgermeisterwahlkampf äußern. Sie wollte allerdings vorab nicht verraten, ob sie selbst kandidieren werde.