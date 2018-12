Einen Vorteil hatte der Regen: Die Helfergruppe am Madonnenberg hatte das Angießen der neu gepflanzten Bäume schnell erledigt. Foto: zg

Schriesheim. (RNZ) Das Wetter war zwar alles andere als für Gartenarbeit geeignet, aber davon ließen sich die 17 Helfer nicht beirren: Grundstückseigentümer, Jäger, Winzer, Naturschützer und Freunde der "Blühenden Bergstraße" packten bei der Aktion im Rahmen des Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts (Ilek) im Streuobstgebiet "Baret" gemeinsam an.

Die Helfer teilten sich in Gruppen auf. Bis zum Mittag hatten zwei von ihnen die Weidezaungassen für den ersten Abschnitt des Beweidungsprojekts am Blütenweg im mehr als mannshohen Gestrüpp freigeschnitten. Hier sollen ab Frühjahr die Ziegen von Fridolin Scharm ran. Ziel ist, die verwilderten Flächen wieder zu blütenreichen Wiesen zu entwickeln und Obstbäume nachzupflanzen.

Währenddessen hatte die dritte Gruppe sich der Nadelhecken am Blütenweg angenommen, die entfernt werden sollten, um auch diesen Abschnitt attraktiv zu gestalten. Dank der Zusammenarbeit mit den beiden Eigentümern hatte sich die Menge des zu verarbeitenden Materials verdoppelt. Nach vier Stunden Häckseln war die erste Hälfte des Grünschnitts geschafft. Der Rest soll bei einem zweiten Termin verarbeitet werden.

Ein warmer Imbiss mit Getränken zur Mittagszeit kam dann gerade recht. Auch Bürgermeister Hansjörg Höfer besuchte die Baustelle und war vom Engagement für das Projekt sehr angetan. "Da habt Ihr ja richtig viel geschafft", lobte er die Helfer.

Nachmittags traf sich dann eine weitere Truppe am Madonnenberg, um auf dem Grundstück der Familie Gutfleisch Obstbäume zu pflanzen. Der Obst-, Wein- und Gartenbauverein (OWGV) stiftete Kirschen, Zwetschgen und Mandeln, die hier künftig das Landschaftsbild am Blütenweg bereichern sollen. Bei den Kirschen wurde in enger Abstimmung mit der Wein- und Obstberatung auf eine sehr frühe Sorte geachtet, um Probleme mit der Kirschessigfliege für die Winzer im Umfeld von vornherein zu vermeiden.

Um die Pflege der Bäume werden sich der OWGV und die Schriesheimer Streuobstpädagogin Sindy Grambow kümmern, die Pflanzpfähle und Material beisteuerte. Die zehn erwachsenen und zwei jungen Helfer waren schon nach einer knappen Stunde fertig. Dass es zwischendurch kräftig regnete, hatte auch sein Gutes: Das Angießen war schnell erledigt.

Beide Aktionen waren der Auftakt für die Bildung einer Aktionsgruppe in Schriesheim im Rahmen des neu gegründeten Vereins "Blühende Bergstraße", der künftig die Trägerschaft für das Ilek-Projekt übernehmen soll. Angedacht ist ein Treffen im nächsten Jahr, um weitere Ideen zur Landschaftspflege und -gestaltung zu entwickeln und Aktionen zu planen.

Info: Interessenten werden gebeten, sich beim Ilek-Management zu melden, unter der Telefonnummer 06201/2595890 oder per E-Mail an: ilek-bergstrasse@bhmp.de.