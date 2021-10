Schriesheim. (RNZ) Der Saal des "Goldenen Hirsch" war so voll, wie es die Rahmenbedingungen in Corona-Zeiten zulassen: Rund 150 Schriesheimer – darunter viele bekannte Gesichter, wie Ehrenbürger Peter Riehl – nutzten am gestrigen Freitagabend die Gelegenheit, die Bürgermeisterkandidaten Fadime Tuncer und Christoph Oeldorf live im Duell zu erleben.

Zum RNZ-Forum zur Bürgermeisterwahl hatte Moderator und RNZ-Redakteur Micha Hörnle eingeladen. Er sparte nicht mit kritischen und konkreten Fragen zu Themen, die die Stadt bewegen, zu den Zielen der Kandidaten und ihren Positionen. Die Aufzeichnung der Veranstaltung ist nun online.

RNZ-Forum zur Bürgermeisterwahl Schriesheim Kamera: Reinhard Lask, Sophia Stoye / Produktion: Reinhard Lask

Update: Sonntag, 31. Oktober 2021, 6 Uhr