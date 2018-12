Schriesheim. (pol/rl) Zu einem Unfall auf der Landesstraße L 536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld kam es am Montagnachmittag. Laut Polizeibericht war eine 18-jährige Toyota-Fahrerin gegen 14.05 Uhr in Richtung Wilhelmsfeld unterwegs. Anstatt einer Linkskurve zu folgen, fuhr sie offenbar wegen Unaufmerksamkeit geradeaus. Der Wagen kam vor der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und rutschte danach zur Hälfte in einen Bach.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand rund 5000 Euro Sachschaden. Der Toyota musste abgeschleppt werden.