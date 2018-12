Schriesheim. (RNZ) Zu einem Fahrzeugbrand ist die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch, um 18.03 Uhr, in den Griethweg gerufen worden. Als die ersten Kräfte dort eintrafen, brannte ein Auto lichterloh. Die Flammen drohten, auf eine Holzüberdachung überzugreifen. Aus diesem Grund wurden weitere Feuerwehrleute der Abteilung Stadt alarmiert. Insgesamt 18 Personen und fünf Fahrzeuge waren im Einsatz.

Ihre Maßnahmen zeigten schnell Erfolg. Das Übergreifen des Brandes auf den Carport und die Garage konnte verhindert werden. Nach rund 15 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Aus dem Fahrzeug liefen aber größere Mengen an Betriebsstoffen aus und drohten, in die Kanalisation zu laufen. Die Feuerwehr sicherte die Kanaleinläufe entsprechend. Nach gut drei Stunden war der Einsatz für die Wehr beendet.

"Dem besonnen Verhalten der Fahrerin des Fahrzeuges ist es zu verdanken, dass es zu keinem noch größeren Schaden gekommen ist", schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Als die Frau ihren Kleinwagen unter dem Carport abstellte, bemerkte sie Flammen unter dem Fahrzeug. Sie fuhr es aus dem Unterstand, stellte es auf die Straße und rief die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand, das Auto brannte komplett aus. Ein in unmittelbarer Nähe stehender Pkw wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache.