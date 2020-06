Auch wenn die Kleinsten in der Altenbacher Mehrzweckhalle nicht trainieren dürfen: Das Angebot der acht Gesundheitskurse des TV startet am nächsten Dienstag. Foto: Kreutzer

Schriesheim-Altenbach. (hö) Endlich: Auch der TV Altenbach kann wieder ab Dienstag nächster Woche seine Kurse anbieten. Dazu haben Vorsitzende Suzanne Epp und ihr Team ein Hygienekonzept erarbeitet, das von der Stadt auf Herz und Nieren geprüft und abgesegnet wurde.

Das Wichtigste zuerst: Die acht Gesundheitskurse montags bis donnerstags finden alle in der Mehrzweckhalle statt, die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 18 Personen, jeder Teilnehmer hat einen festen Standort zum Trainieren. Zunächst waren nur neun Personen geplant, das wäre aber für den TV Altenbach eine mittlere Katastrophe gewesen, so Epp: "Das mit den 18 Personen ist eine riesige Erleichterung, da bei bisher neun Teilnehmern die ersten Listen für nächste Woche bereits voll waren."

Dabei gelten folgende Regelungen – im Grunde sind das die, die auch für Fitnessstudios gelten: Die Teilnehmerzahl ist auf 18 Personen begrenzt, man muss man sich für jede Stunde bei dem jeweiligen Übungsleiter anmelden; die Umkleidekabinen sind geschlossen, man muss bereits umgezogen in die Halle kommen; im Eingangsbereich und im Flur muss man Mundschutz tragen; die Abstandsregel von 1,50 Meter ist einzuhalten; bitte eine eigene Matte (ansonsten unbedingt ein großes Handtuch für die Matte) mitbringen; es steht Handdesinfektionsmittel bereit; als Ausgang wird bei aufeinanderfolgenden Stunden der zweite Fluchtweg verwendet; man darf nicht am Training teilnehmen, wenn man in Kontakt zu einer infizierten Person steht oder stand, oder man Erkältungssymptome hat; die Übungsleiter sorgen dafür, dass auch während des Sports ausreichend Abstand eingehalten wird; und schließlich muss die Halle während der Kurse ständig belüftet sein.

Einziger Wermutstropfen beim Wiedereinstieg in den Sport: Es kann nur in der Halle trainiert werden: Die angekündigten Nordic-Walking-Kurse im Freien mussten abgesagt werden, weil die Vorgaben des Landes für den öffentlichen Raum (Gruppen von zehn Personen oder aus zwei Haushalten) nicht eingehalten werden können. Epp sieht sich mit ihrem Verein daran gebunden, sagt aber: "Wenn ich mir die Bilder von der letzten Demonstration in Mannheim anschaue – da wurden keine Abstände eingehalten –, verstehe ich offen gesagt diese Regelung nicht."