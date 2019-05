Feuerwehr und Polizei rückten am Samstagmorgen zur "Talstraßenkreuzung" aus. Foto: FFW

Schriesheim. (RNZ) Die Polizei hat die Schriesheimer Feuerwehr am frühen Samstagmorgen um 1.16 Uhr um Amtshilfe gebeten. Ein technischer Defekt hatte die Ampel an der Kreuzung Talstraße/Landstraße lahmgelegt. Alle Lichtzeichen standen auf "Rot". Da die Polizei weder Straßenmeisterei noch Wartungsfirma erreichte, sollte die Feuerwehr helfen, die Ampel ganz auszuschalten. Tun konnte man offenbar nicht viel außer Warten: Nach einer Stunde wurde der Einsatz ohne Tätigkeit beendet, so der Einsatzbericht.