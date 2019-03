Schriesheim. (pol/rl) Ein vom Sturm umgewehter Baum fiel am Samstagvormittag auf ein Auto. Das meldete die Polizei am Montag. Der Ford Galaxy war auf der Hauptstraße in Richtung Schriesheim unterwegs, als der Baum umkippte und dem Wagen aufs Dach prallte. Einem dahinter fahrenden Mercedes zertrümmerte der Baum die Windschutzscheibe. Zudem wurde die Karosserie durch den Baum und seine Äste verkratzt.

Beide Autos waren stark beschädigt. Der Ford konnte noch weiterfahren, der Mercedes musste hingegen abtransportiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Altenbach war mit acht Mann im Einsatz und beseitigte den Baum. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit 8000 Euro.