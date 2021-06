Die Covid-19-Impfung erfolgt in die Muskulatur des Oberarms. Foto: Jens Büttner/dpa

Schriesheim. (hö) Am Montag informierte das Rathaus, dass es für die Impfaktion in der Mehrzweckhalle am Dienstag, 29. Juni, noch 45 freie Termine gibt (RNZ von gestern). Sie ist für Schriesheimer über 18 Jahre gedacht; diese erhalten das Präparat "Moderna".

Am Dienstag hieß es, dass nun alle Plätze für den Tag – und damit auch für die Zweitimpfung am 10. August – vergeben sind. Deshalb bittet das Ordnungsamt "um Verständnis, dass ab sofort keine weiteren Termine vereinbart werden können".

Update: Dienstag, 22. Juni 2021, 19.30 Uhr

Noch sind Termine bei der Impfaktion frei

Schriesheim. (hö) Die Stadtverwaltung hatte am vorletzten Freitag angekündigt, dass das mobile Impfteam des Landkreises am Dienstag, 29. Juni, wieder in die Mehrzweckhalle kommt. Insgesamt 150 Dosen des Herstellers "Moderna" wird es dort für alle Schriesheimer über 18 Jahre geben – sofern sie noch keinen anderen Impftermin haben.

Am gestrigen Montag meldete das Rathaus, dass noch etwa 45 Plätze frei sind. Wer Interesse hat, meldet sich bis Freitag, 25. Juni, zu den regulären Öffnungszeiten unter Telefon 06203 / 60 21 32 beim Ordnungsamt.

Die Erstimpfungen finden am nächsten Dienstag von 10.15 bis 14.30 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Der Zweittermin ist, genau sechs Wochen später, auf den 10. August terminiert – wieder in der Mehrzweckhalle. Bei der Vereinbarung eines Termins für die Erstimpfungen werden automatisch Termine für die Zweitimpfungen vergeben.