Die Nachfrage nach Tickets für das Picknick vor dem Schloss war so groß, dass nun nicht nur am Samstag, sondern auch am heutigen Freitag und am Sonntag geschlemmt wird. Foto: Kreutzer

Weinheim. (RNZ) Die Corona-Auflagen sind für Veranstalter und oft auch Besucher nicht leicht umzusetzen – mancherorts wecken sie aber den Erfindergeist: So konnte die für Anfang des Monats im Schlosshof geplante Streetfood-Tour nicht stattfinden, die Anzahl der Stände und die erwartete Enge wären zu riskant. Die Veranstaltungsagentur Wisio-Media aus Koblenz hat sich daraufhin ein corona-gerechtes Veranstaltungsformat einfallen lassen, das auch noch gut zu Weinheim passt: ein Pop-up-Picknick auf der Schlossparkwiese für maximal 400 Personen.

500 sind – bei genügend Platz – derzeit in Baden-Württemberg zulässig, wenn die Auflagen eingehalten werden. Das heißt: mit ausgewiesenen Plätzen, in diesem Fall Picknick-Decken – und vorheriger Platzreservierung. Das Hygiene-Konzept ist mit dem Veranstaltungsmanagement der Stadt und OB Manuel Just besprochen und vom Ordnungsamt bestätigt. Wisio-Media hat das Veranstaltungskonzept in den letzten Wochen an passenden Orten umgesetzt, am liebsten vor einer herrschaftlichen Kulisse, etwa am Rastatter Schloss. Die Bergstraße ist ein gutes Pflaster für Genuss – das hat Wisio-Media-Chef Simon Wissing wieder erfahren. Zunächst war im Schlosspark nur ein Termin am Samstagabend, 12. September, vorgesehen. Dann war aber die Nachfrage nach Karten so groß, dass zunächst der heutige Freitagabend, 11. September, dazukam, zuletzt sogar der Sonntag, 13. September, von 12 Uhr bis 17 Uhr. Für den Sonntag gibt es noch ein paar Tickets unter www.sunset-vibes.de/weinheim.

Wein und Secco liefert die Winzergenossenschaft Schriesheim. "Es ist uns jeweils wichtig", erklärt Wissing, "die Wirtschaft vor Ort zu unterstützen und dadurch regionale Bezüge herzustellen." Und so funktioniert’s: Jede Besuchergruppe bekommt am Eingang eine Picknick-Box ausgehändigt, darin liegen Leckereien wie Sandwiches, Kalbsschnitzel, Kartoffelsalat, Bio-Gemüsesticks mit Kräuterdip und Schoko-Brownies. Eine Flasche Wein oder Secco sowie eine Flasche Mineralwasser runden das Angebot ab. Bei der Anmeldung können die Besucher auch eine vegetarische Variante bestellen.

Über den Dienst "Ticket-Pay" können Zweier-, Vierer- oder Sechser-Picknickdecken reserviert werden. In diesen Paketen ist automatisch der Eintritt für jeden Gast sowie je eine Picknickbox für zwei Besucher enthalten. Entsprechend erhält eine Vierer-Decke zwei Boxen.

Beim Einlass werden die personalisierten Tickets gescannt, die Gäste werden zu ihrer Decke gebracht. Die Decken sind rund um das DJ-Pult angeordnet. Das Picknick-Paket beinhaltet den Eintritt pro Person, die Picknickbox mit Leckereien ist ab 25,99 Euro (plus Vorverkaufsgebühr) erhältlich. Der Schlosspark ist während der Veranstaltungen für den Besucherverkehr gesperrt.