Weinheim. (web) Nachdem der Waidsee als Konzertlocation ausgefallen ist, sieht Dennis Gissel im Schlosspark die "einzige sinnvolle Alternative". Das sagte der Chef der Hirschberger Eventagentur Demi-Promotion am gestrigen Freitagnachmittag, als er die RNZ zurückrief. Gleichzeitig skizzierte er den Ablauf des nächsten Weinheimer Konzertsommers, der von Freitag, 26. Juli 2019, bis einschließlich Sonntag, 28. Juli 2019, stattfindet. Und der sowohl das junge als auch das gesetzte Publikum ansprechen soll.

Als erste Stargäste stehen bereits Dieter Thomas Kuhn und seine Band fest. Die Flower-Power-Truppe kommt am Samstag, 27. Juli 2019, in den Schlosspark. "Zugelassen sind maximal 8000 Zuschauer, und diese Menge wollen wir auch erreichen", so Gissel: "Außerdem wollen wir auch den Freitag und den Sonntag bespielen."

Dabei peilen Gissel und seine Konzertmacher für Freitag, 26. Juli, ein Programm fürs jüngere Publikum an. Was den Musikstil betrifft, soll es in Richtung Pop gehen. Der letzte Konzerttag am Sonntag, 28. Juli, ist dann fürs eher gesetzte Publikum reserviert - was durchaus wörtlich zu verstehen ist. Denn an diesem Tag könnte ein Konzert mit Bestuhlung steigen. Laut Gissel darf sich Weinheim dann wieder auf einen Abend mit einem "Klassiker" freuen. Also mit einem Musiker, den jeder kennt - sofern er ein bestimmtes Alter erreicht hat.

Gissel erinnert in diesem Zusammenhang unter anderem an den Abend mit Roger Hodgson (Supertramp), der am 19. Juni 2015 im Schlosspark aufgetreten war. Auch damals hatte der Veranstalter den Rasen vor der Bühne mit Stühlen versehen lassen.

Namen will der Demi-Chef aber nicht nennen. Mit seiner Meinung zu Weinheims Konzert-Standorten hält er dagegen nicht hinterm Berg: "Das Schlossparkgelände ist eine der schönsten Locations hier in der Region." Außerdem sei es die einzige Fläche, auf der sich Großkonzerte vernünftig ausrichten ließen.

Dabei gehe es ihm gar nicht mal um rein organisatorische Fragen, sagt er. Denn da habe auch der Park seine Tücken. So muss der Veranstalter mit dafür sorgen, dass der Verkehr rund um das Festgelände weiter funktioniert. Ein Problem, das man weiter draußen nicht hätte: "Aber der Park ist erschlossen - und wir kennen das Gelände bestens."

Andere Standorte wie etwa der Segelflugplatz seien weniger gut angebunden, so Gissel. Erfahrungen mit Großkonzerten lägen dort nicht vor: "Und dazu ist die geografische Lage auch noch sehr unattraktiv." Auch das Sepp-Herberger-Stadion sei keine Alternative.

Gut anfreunden kann er sich hingeben mit Großkonzerten im Schlosspark, die alle zwei Jahre stattfinden. "Dieser Turnus müsste zumutbar sein", sagt er.