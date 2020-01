Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Sein 85. Geburtstag endet für den berühmten Krimiautor Harlan Thrombey nicht gut. Während seine exzentrische Großfamilie noch ausgelassen feiert, wird das Familienoberhaupt tot aufgefunden. Da sein Ableben ganz offensichtlich keine natürliche Ursache hatte, nimmt nicht nur die Polizei, sondern auch der von einem anonymen Auftraggeber engagierte Privatdetektiv Benoit Blanc (James-Bond-Darsteller Daniel Graig) die Ermittlungen auf.

Kein leichter Fall für den Stardetektiv, denn jeder der "zutiefst verzweifelten" Familienangehörigen ist verdächtig und scheint es auf das Vermögen des Patriarchen abgesehen zu haben. Wer also hat das Messer gezückt?

Enthüllt wird das Geheimnis an neun neuen Schlemmerkino-Terminen im März und April. Die Kriminalkomödie "Knives out – Mord ist Familiensache" ist der Film zur diesjährigen Schlemmerkino-Frühjahrsrunde, zu der die Organisatoren vom Verein "Verbindung kultureller Genüsse" und dem Förderkreis Olympia-Kino einladen.

Für den unterhaltsamen und kulinarischen Part zeigen sich wieder "die üblichen Verdächtigen" verantwortlich. Monika Erdmann hat den Film ausgesucht. "Das ist ein richtiges Krimirätsel", schwärmt sie. "Man denkt, eigentlich ist alles klar, und dann kommt aber alles ganz anders", verrät sie schon mal. Trotz Überlänge sei der Film einfach herrlich kurzweilig. Dazu hat sich das Schlemmerkino-Team wieder ein passendes Menü ausgedacht. Eric Washeim von "Seelenfutter" und Hermann Wetzel servieren zur Begrüßung eine Lachsschaumschnitte mit einem Glas Secco Caprice. Dazu spielen die musikalischen Anheizer, Freddy Wonder und Freunde, mit der "Schlemmerkino Wonder Band".

Zur Vorspeise erwartet die Gäste dann eine ebenfalls vom Team Washeim/Wetzel gezauberte "Englische Kartoffelsuppe". Dazu schenkt das Weingut Teutsch einen 2018er Grauburgunder aus. Der Hauptgang aus der Küche des Hotels Krone besteht aus "Beef, Beans und Potatoes", einem "Air Bag aus rosa gebratenem Roastbeef, tomatisierten Bohnen, Kartoffel Pie und gepoppter Schwarte".

Alternativ gibt es – nur auf Vorbestellung bei der Reservierung – vegetarische Lasagne. "Eine Änderung des Menüs am Veranstaltungstag ist nicht mehr möglich", betont Sabine Grüber vom Hotel Krone. Zum Hauptgericht mundet ein Spätburgunder Rotwein. Vom Café Erdmann kommt das "Sahnehäubchen" auf dem Menü: Mandeleis mit englischer Mandelcreme, Sauerkirschmarmelade, Mandelbiskuit und Waffel-Streusel.

"Für uns ist das Schlemmerkino eine Perle im Programm", sagt Renate Keppler-Götz vom Förderkreis Olympia-Kino. "Die Leute wollen heute nicht nur Film, sondern auch noch was drumrum", bestätigt Ehemann Thomas Götz.

Die Schlemmerkino-Termine sind jeweils von Montag bis Mittwoch: 16. bis 18. März, 23. bis 25. März und 30. März bis 1. April. Beginn ist jeweils schon um 18.45 Uhr, also eine Viertelstunde früher als bisher.

Info: Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 6. Februar. Die Karten kosten 54,90 Euro und sind ausschließlich über das Reservierungs-Portal "Reservix" erhältlich. Dabei gibt es drei Möglichkeiten, die Karten zu erwerben: online mit Platzwahl über die Webadresse www.schlemmerkino.net. Die Karten können dort selbst ausgedruckt oder per Post zugestellt werden. Telefonisch über die Reservix-Hotline 01805/700733 oder in einer der Reservix-Vorverkaufstellen, zum Beispiel bei der RNZ in Heidelberg.