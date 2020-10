Der SC United Weinheim hat 60 Mitglieder aus über einem Dutzend Nationen. Trainiert wird auf dem Sportplatz in Rippenweier, gespielt in der Kreisklasse B 3. Noch: Der Aufstieg ist in Reichweite. Foto: Kreutzer

Von Stefan Kern

Weinheim-Rippenweiher. Natürlich ist "SC United Weinheim" ein Fußballverein. Derzeit verortet in der Kreisklasse B 3 Mannheim, stehen nach zwei Siegen und einem ärgerlichen Unentschieden alle Zeichen auf Aufstieg. Der Verein zähle in dieser Saison zu den stärksten Mannschaften, sagt der Erste Vorsitzende Mustafa Baran Nacakgedigi. Aber wer diesen Verein auf den Fußball reduziert, verliert das Eigentliche aus dem Blick.

Eine Ahnung davon bekommt man, wenn man die Zusammensetzung des Vereins in den Blick nimmt. Er hat rund 60 Mitglieder, die aus circa 15 Nationen stammen. Von Italien, Türkei, Deutschland, Kroatien und Kosovo, über Irak, Syrien und Afghanistan bis zu Mauretanien und Somalia ist der Verein ein eindrücklicher Beleg für den Status Deutschlands als Einwanderungsland.

Mitmachen kann auch, wer kein Held des Fußballs ist

Und genauso, sagt der Vereinsmitbegründer und stellvertretender Vorsitzende Sükrü Cansiz, sei dieser Verein auch zu verstehen. Denn die Fußballer fühlen sich der Idee einer offenen und anständigen Gesellschaft verpflichtet, in der jeder seinen Platz findet. Und so ist eine der Grundfesten der SC United, dass "jeder, wirklich jeder mitmachen kann". Auch wer nicht super Fußball spielt, aber Spaß am Vereinsleben in der Ausprägung "Multikulti" hat, sei Willkommen.

In den Augen des begeisterten Fußballers Nacakgedigi ist die SC United "ein Ort zum Leben – und zwar für alle." Gerade auch Menschen, die neu im Land sind, würde solch ein Ort beim Ankommen helfen. Denn der Verein sei auf ganz vielen Ebenen "ein Hilfs- oder besser Unterstützungsnetzwerk".

Themen wie Wohnung, Ausbildungsplatz und Jobsuche gelten als selbstverständlicher Teil des Vereinsalltags. "Und auch wenn es mal private Probleme gibt, sind wir füreinander da." Unterm Strich sind bei der SC United zwei Regeln fundamental. "Es geht nur gemeinsam, und wir sind füreinander da."

Die beiden Vorsitzenden sind felsenfest davon überzeugt, dass es vom Kleinen bis zum Großen in der Gesellschaft nur auf diese Weise geht. Alles andere führe zu Ausgrenzung und zerstöre den Zusammenhalt. Sie wollen im Gespräch mit der RNZ nicht zu politisch werden, aber einen Hinweis wollen sie doch loswerden: Der Blick in die USA zeige was droht, wenn Unterschiede zu Gräben aufgerissen werden und nicht einmal mehr versucht wird, Brücken zu bauen. Leider sei Ersteres einfacher als Letzteres. Cansiz formuliert es so: "Wir versuchen hier, besser zu werden. Und das gilt weit über den Fußball hinaus." Und dies gelinge nun einmal am besten zusammen mit anderen. Im Grunde löse der Verein eine Art Lernprozess aus: Vorurteile habe ja jeder, aber im Umgang miteinander auf und abseits des Platzes würden sie zerbröseln. Ein Prozess, der in den Augen Cansiz nur hier in Gang kommt. Vor der Glotze oder beim Daddeln gerate dagegen so gut wie nichts in Bewegung. Das Leben, sagt Cansiz, sei draußen. Cansiz war schon früher ehrenamtlich aktiv. In einer Pause vom Ehrenamt spürte er schnell, dass etwas fehlt. "Es ist ein tolles Gefühl, helfen zu können und zu wissen, dass einem auch geholfen werden könnte und auch über die Familie hinaus nicht allein zu sein". Ein Gedanke, den hier sehr viele zu teilen scheinen. Für uns, so Nacakgedigi, "ist der Verein eine zweite Heimat".

Info: Weitere Informationen und Kontakt zur SC United Weinheim unter www.sc-united.de. Zweimal die Woche, mittwochs und freitags, trainiert die SC United Weinheim auf dem Sportplatz Rippenweier.