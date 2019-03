Von Axel Sturm

Ladenburg. Petra Klodt führt seit mittlerweile fünf Jahren den mit 1700 Mitgliedern größten Ladenburger Verein, die Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV). Die 64 Jahre alte Klodt ist eine Teamplayerin, die immer ein offenes Ohr für Neuerungen hat. Für sie stehen Vereine trotz des nachlassenden Engagements vieler Mitglieder vor einer guten Zukunft, denn Geselligkeit und die gemeinsame Freude am Sport könne man nur dort erleben.

Wie zeitaufwendig ist es, einen Verein zu führen, der von der Größe einem mittelständischen Unternehmen gleicht?

Wer einen so großen Verein verantwortlich führt, übernimmt eine Aufgabe, die vom Zeitaufwand her dem eines Fulltime-Jobs sehr nahe kommt. Wichtig ist es daher, ein engagiertes und kompetentes Team als verlässlichen Partner an der Seite zu haben, um eine erfolgreiche Aufgabenteilung zu gewährleisten. Dennoch muss viel Herzblut fließen, um die Leitung eines so großen Vereins als ehrenamtliche Aufgabe zu erfüllen.

Haben Großvereine wie die LSV überhaupt eine Zukunft? Die Menschen wollen sich heute doch immer weniger binden.

Es gibt natürlich viele Menschen, die kurzfristig kommen, in das Vereinsleben hineinschnuppern und schnell wieder andere Wege suchen. Daher ist es wichtig, die Menschen nicht nur durch den Sport zu binden. Im Gegensatz zu rein kommerziellen Sportangeboten können Mitglieder im Verein als Teil einer starken Gemeinschaft gewinnbringende Erfahrungen sammeln. Sie erleben Geselligkeit mit Gleichgesinnten, haben Freude an gemeinsamem Tun und am Erreichen gemeinsamer Ziele. Der Verein ist eine Plattform für Freundschaften und eine der besten Möglichkeiten, Menschen ungezwungen kennenzulernen und sich als Neubürger in einer neuen Umgebung zu integrieren. Diese Vorzüge scheinen angekommen zu sein, wie ich an den stetig wachsenden Mitgliederzahlen unseres Vereins ablesen kann. Daher gibt es ein klares "Ja" zur Zukunftsfähigkeit unseres Großvereins.

Was tun Sie, damit die LSV attraktiv bleibt?

Die Kommunikation mit den einzelnen Abteilungen ist sehr wichtig. Dort ist der Blick ganz besonders ausgerichtet auf die Zeichen der Zeit. Seien es neue Altersgruppen, die angesprochen werden, neue Trends im Jugend- und Fitnessbereich oder im gesundheitsbewussten Sport. Ich stehe der Begeisterung von Abteilungsleitungen und Trainern für neue Ideen grundsätzlich positiv gegenüber. So bestätigt, übertragen sie ihre Freude auch an unsere Sportler. Gleichzeitig unterstützen sie auch die oftmals erfolgreiche Suche nach gut ausgebildeten Übungsleitern, die von unseren Mitgliedern sehr geschätzt werden.

Haben Sie eigentlich aus der Fehleinschätzung Senioren-Fußball ihre Schlüsse gezogen? Wäre es nicht besser, Ladenburg hätte nur einen Fußballverein?

Die Ladenburger Sport-Vereinigung ist ein Mehrspartenverein. Mitglieder können bei uns in verschiedenen Abteilungen aktiv sein. Dies ist ein Vorteil, ganz besonders im Kinder- und Jugendbereich. In diesem Alter ist es besonders wichtig, schnuppern zu können, um die passende Sportart zu finden. Dies bietet die LSV, die nach der Ballschule den Kindern die Möglichkeit eröffnet, ihre Freude am Sport unter anderem in fünf Ballsportarten auszuprobieren. Viele Kinder sind sportlich auch mehrgleisig unterwegs. Solche Möglichkeiten können nur wir unseren Mitgliedern sehr beitragsfreundlich bieten. Dies gilt natürlich nicht für den aktiven Senioren-Fußball. Hier hatte die LSV im vergangenen Jahr den Spielbetrieb in neue Hände gelegt, was leider nicht den erhofften Erfolg hatte.

Eine Sorge scheint Ihnen genommen, weil die Dreisporthalle im Römerstadion wohl gebaut wird. Wie erleichtert sind Sie?

Sehr erleichtert. Zurzeit findet das Training in der Lobdengauhalle unter schwierigen räumlichen Bedingungen statt. Der Bau einer neuen Dreifeld-Sporthalle im Römerstadion wird die Trainingsmöglichkeit zum Beispiel auch bei Regen verlässlich möglich machen. Insgesamt ändert sich jedoch die Gesamtsituation erst, wenn es in Ladenburg zwei nutzbare Dreifeldhallen für den Sport gibt. Erst dann ist es den Vereinen möglich, ihr Angebot zu erweitern, so dass der Bedarf der Bevölkerung und insbesondere der Jugend gedeckt werden kann.

Die Führungsmannschaft der LSV ist eher im "gesetzteren" Alter. Haben Sie Hoffnung, dass sich junge Menschen in der Führungsriege engagieren?

Sowohl in der geschäftsführenden Vorstandschaft als auch in den Abteilungsleitungen selbst hat schon vielfach ein Generationenwechsel stattgefunden. Momentan gibt es bei der Ladenburger Sport-Vereinigung ein gutes Zusammenspiel zwischen Jung und Alt, zwischen Innovation und Erfahrung.

Sind Sie nach ihrer überstandenen Krankheit noch motiviert, den größten Verein der Stadt in die Zukunft zu führen?

Im vergangenen Jahr hat sich deutlich gezeigt, dass Aufgaben und Verantwortung für die Ladenburger Sport-Vereinigung auf mehreren Schultern verteilt werden müssen. Den größten Verein Ladenburgs vertreten zu dürfen, ist eine schöne Aufgabe und erfüllt mich angesichts der erfolgreichen Arbeit nach wie vor mit Freude. Gemeinsam mit der gesamten Führungsriege freue ich mich darauf, den Verein auch mit innovativen Ideen weiter in die Zukunft zu führen.

Was wünschen Sie der LSV?

Ich wünsche mir, dass die Ladenburger Sport-Vereinigung weiterhin eine starke Gemeinschaft in Ladenburg darstellt, die ihre Wertschätzung für diesen Verein auch deutlich nach außen vertritt. In guter Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen Ladenburgs wünsche ich mir ein breites sportliches Angebot für eine attraktive Sport-Stadt.

Mit dem Triathlon-Festival steht ein Höhepunkt in diesem Jahr an. Wie schätzen Sie die Arbeit dieser Abteilung ein?

Aus der Abteilung Leichtathletik/Triathlon erwuchs eine Triathlon-Veranstaltung, die seit 25 Jahren Bestand hat und alljährlich in der Beachtung der Triathlonwelt sein Ansehen stetig weiter steigert. Gleichzeitig werden die Trainingsangebote sowohl in der Leichtathletik als auch im Triathlon erweitert, insbesondere auf die Jugendarbeit wird großer Wert gelegt. Sportler dieser Abteilung absolvierten Trainerausbildungen und verstärken mittlerweile das Führungsteam um Günter Bläß. Dies ist ein deutliches Zeichen der starken Leistungsfähigkeit dieser Abteilung.

Welche Schlagzeile möchten Sie in naher Zukunft über Ihren Verein lesen?

Ladenburger Sport-Vereinigung begrüßt das 2000. Mitglied.