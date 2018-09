Von Nicoline Pilz

Hirschberg. "Im Alter von zehn Jahren bin ich bei der Feuerwehr eingetreten - mein Opa und mein Vater waren auch schon bei der Feuerwehr", stellt Tim Lessle sachlich fest. Der 28-jährige Jugendwart der Wehr sagt, er sei "in die Arbeit und ins Amt reingewachsen".

Wann immer es ging, nahmen der Opa und der Vater den kleinen Tim mit zu Festen und zu Übungen. 2012 wurde er stellvertretender, drei Jahre später dann erster Jugendwart. Die Aufgabe ist zeitintensiv, das gibt der Vater von drei Kindern im Alter von sechs, fünf und einem Jahr unumwunden zu. "Aber meine zwei Mädels sind auch immer mit dabei."

Gerade das Berufsfeuerwehrcamp, das die Jugendabteilung im Spätjahr veranstaltet, ist aufwendig. "Die Kinder kommen hierher ins Hilfeleistungszentrum, übernachten und erleben über das ganze Wochenende hinweg richtig gute Einsätze", schildert er.

"Da sind wir vorher unterwegs, planen alles durch und fragen die Eigentümer von Grundstücken, ob wir bei ihnen üben dürfen. Und die Verpflegungsfrage muss natürlich auch geklärt sein", schildert der stellvertretende Jugendwart Tim Schmitt. Auch nachts ist die Jugendleitung dann am Start.

Insgesamt ist das Team an der Spitze der Jugendabteilung mit drei Jugendwarten, zu denen auch Valerian Hildenbeutel zählt, sowie den Betreuern Martin Angelberger und Veleska Hildenbeutel vertreten. Aktuell kümmern sie sich um 22 Kinder darunter drei Mädchen. Die Betreuer sind alle Anfang oder Mitte 20 und "alle langjährig bei der Feuerwehr dabei", sagt Tim Lessle.

Das Team bereitet die Kinder in Theorie und Praxis auf die künftigen Lehrgänge vor: Den Grundlehrgang kann man im Alter ab 17 Jahren absolvieren. Die Inhalte der Lehrgänge wie Funken, Löschangriff und technische Hilfeleistung werden thematisch in einen Jahresplan gepackt und dieser dem Kommando vorgelegt. "Wir lassen uns das absegnen. Auch um Transparenz und Kommunikation zu befördern", erklärt der Jugendleiter.

Drei Schwerpunkte besetzt die Jugendabteilung übers Jahr: die Christbaumaktion, den Tag der offenen Tür mit der Spielestraße und Aktionen, dieses Jahr beispielsweise eine Übung zur Technischen Hilfeleistung, und das Berufsfeuerwehrcamp im Spätjahr. In Spitzenzeiten, meint Tim Schmitt, sei man schon mal sechs Stunden am Tag für die Jugendfeuerwehr im Einsatz.

Warum macht man es trotzdem? "Weil es immer wieder Spaß macht und weil man diese Freude zurückgespiegelt bekommt", meint Tim Lessle. Und betont: "Die Begeisterung der Kinder ist einfach ansteckend." Es ist ein hohes Engagement fürs Ehrenamt, das ist nicht nur bei dem dreifachen Vater so, der bei der Straßenmeisterei Weinheim als Straßenwärter für den Rhein-Neckar-Kreis tätig ist. "Aber den Zusammenhalt und die Kameradschaft bekommt man von klein auf mit. Und darauf achten wir sehr: Es gibt immer ein ‚Wir‘", sagt Lessle.

Dabei hat sich der Aufgabenbereich der Feuerwehren in den letzten Jahren deutlich verändert. Sowohl, was die Übungen angeht, aber auch die Einsätze an sich. "Der Aufwand ist höher und gefährlicher", stellt der Jugendwart fest. Früher habe es weniger Einsätze als heute gegeben - extreme Unwetterlagen und der Autobahnabschnitt der Autobahn A5, den die Hirschberger Wehr betreut, kamen dazu.

"Allerdings ist das ein relativ ruhiger Abschnitt", relativiert Lessle. Zurzeit habe man viele Türöffnungen: "Ältere Leute sind oft alleine. Meistens melden sich Angehörige und Nachbarn, die sich Sorgen machen." Dann werden Feuerwehr und Rettungsdienst informiert. "Wir mussten schon mehrfach von außen einsteigen", schildert Lessle.

Zum Schluss lädt er ein: "Wir sind dankbar, wenn neue Kinder kommen. Das Thema Nachwuchs ist ein bisschen schwierig. Von daher sind alle ab neun Jahren herzlich willkommen."

Info: Die Gruppenstunde findet immer dienstags ab 18.30 Uhr im Hilfeleistungszentrum statt.