Weinheim. (RNZ) Radfahrer in Weinheim haben es schwer, zurzeit besonders. Darauf will der ADFC Weinheim aufmerksam machen und ruft für Freitag, 12. Oktober, 16 Uhr, zu einer Demonstration auf. Treffpunkt ist vor Denn’s Biomarkt an der Bergstraße 41. Geplant ist eine Runde durch die Innenstadt, die zweimal über den Postknoten (siehe Bild) führt.

Hintergrund: Im Zuge der RNV-Mammutbaustelle sind die Radwege und Durchfahrten an Bergstraße und OEG-Brücke weggefallen. Radfahrer in Weinheim müssten nun einiges neu lernen, heißt es im Demonstrationsaufruf: "Wie quere ich den Postknoten? Muss ich ausweichen? Wie fahre ich sicher auf der Fahrbahn, wenn kein Radweg vorhanden ist?" Vom Denn’s aus geht es dann also auf Drahteseln auf die kleine Innenstadtrunde, die unter anderem über den Dürreplatz führt.

"Gedacht ist die Veranstaltung für alle Radfahrenden, die die eigene Fahrsicherheit verbessern wollen und nun auch müssen", teilt der ADFC mit. Zum Mitmachen aufgerufen sind aber auch alle, die mit ihrer Teilnahme zeigen wollen, dass bessere Radverbindungen in Weinheim notwendig sind: "Und die die neue deutliche Verschlechterung nicht hinnehmen wollen." Die Demo auf Rädern soll von der Polizei eskortiert werden. Nach ADFC-Angaben hat Bürgermeister Torsten Fetzner sein Kommen angekündigt. Manuel Just, Sieger der OB-Wahl vom 10. Juni, habe aus Zeitgründen nicht zusagen können, hieß es.