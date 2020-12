Von Philipp Weber

Weinheim. Es erinnert an das Geschehen Mitte März: Ebenso wie damals ist am Montag eine Meldung nach der anderen eingegangen. Verwaltung und Politik teilten mit, wie sich der "scharfe" Lockdown von Mittwoch an auswirkt. Auf Anfrage äußerte sich auch Christian Mayer, der für die Weinheimer Einzelhändler spricht.

> Die Stadtverwaltung muss den Dienstbetrieb ab Mittwoch, 16. Dezember, stark einschränken. Die städtischen Dienststellen bleiben für den Publikumsverkehr grundsätzlich geschlossen. Das gilt auch für die Tourist-Info und die Stadtbibliothek. Im Bürger- und Ordnungsamt, im Standesamt und auf dem Friedhof bleibt je ein Notdienst erhalten. Eine Terminvereinbarung ist jedoch obligat.

Zu erreichen ist das Bürgerbüro unter der 06201/82555 oder buergerbuero@weinheim.de.

Den Notdienst des Standesamts erreicht man unter der 06201/82436 oder standesamt@weinheim.de.

Die Friedhofsverwaltung unter der 06201/82600 oder friedhof@weinheim.de.

> Die Notbetreuung an Schulen und Kitas startet ebenfalls am Mittwoch, 16. Dezember. Wer in den letzten Schultagen vor Weihnachten aus wichtigen Gründen arbeiten muss und die Kinder nicht zuhause betreuen kann, darf die Notbetreuung in den Kitas und in den Schulklassen eins bis sieben in Anspruch nehmen. Wegen der dramatischen Infektionslage hat OB Manuel Just am Montag dazu aufgerufen, die Kinder zuhause zu lassen: "Bitte verzichten Sie auf die Notbetreuung, wo immer das für Sie möglich ist. Auch jedes Kind, das zuhause bleiben kann, vermindert die Infektionsgefahr." Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende beim Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Dies trifft auf Präsenzarbeitsplätze sowie für Homeoffice-Arbeitsplätze gleichermaßen zu. Über die Schulen und die Kitas wurden bereits am Montag Anmeldeformulare verteilt und auf www.weinheim.de zur Verfügung gestellt. Wer die Notbetreuung in Anspruch nehmen muss, soll dies der Schul- oder Kita-Leitung bis spätestens Dienstag, 15. Dezember, mitteilen. Schüler der Abschlussjahrgänge werden bis zu Beginn der Weihnachtsferien am 23. Dezember verpflichtend aus der Ferne unterrichtet. Rückfragen beantworten Schul- und Kita-Leitungen und das Amt für Bildung und Sport unter Tel.: 06201/ 8 24 69 sowie grundschulbetreuung@weinheim.de.

> Der Einzelhandel: Christian Mayer, Florist und Sprecher der im Verein "Lebendiges Weinheim" organisierten Händler, zeigt Verständnis für den harten Lockdown: "Diese Maßnahmen sind richtig und wichtig." Im Grunde sei er sogar froh, dass jetzt Klarheit herrscht. Die Händler wollen nun ihre Kräfte bündeln und Lieferservices aufbauen, wie im Frühjahr. "Aber natürlich trifft uns der Lockdown im Weihnachtsgeschäft noch härter. So kurz vor dem Fest ist das eine Katastrophe." Zumal schon der "Lockdown light" ein Problem war, gerade für die Geschäfte in der City. Schließlich bietet die Altstadt ja einen Erlebniswert, der viel mit den Restaurants und Cafés zu tun hat. Immerhin sei die Innenstadt zuletzt noch einmal gut gefüllt gewesen, zumindest für einen Montag, sagt Mayer. Nun hofft er, dass sich die Kunden mit ihren Geschäften solidarisieren, nicht in die Weiten des Internets abwandern – und stattdessen lokale Lieferdienste nutzen. "Im Frühjahr hat das toll geklappt."

> Die Stadt will den Einzelhandel erneut unterstützen, zumindest organisatorisch. Im Frühjahr war unter www.weinheim.de eine Liste der Geschäfte zu finden, die liefern. Das Stadt- und Tourismusmarketing und das "Lebendige Weinheim" haben die Händler am Montag darüber informiert, dass es erneut eine entsprechende Liste gibt. Wer einen Lieferservice anbieten will, kann sich mit einer formlosen Mail an tourismus@weinheim.de wenden, auch wenn sie oder er nur vor Weihnachten liefert. Auf "vielfache Nachfrage" teilte Landtagsabgeordneter Uli Sckerl (Grüne) mit, dass der Lieferbetrieb zulässig ist. Wichtig sei die Unterscheidung: Abholung ist nur bei Lebensmitteln und Gastronomie möglich. Der Non-Food-Bereich muss hingegen liefern.