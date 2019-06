Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. (nip/mwg/stu) Von Überraschung über zurückhaltende Freude bis zu Begeisterung schwanken die Emotionen auf die Nachricht, dass der geplante Rhein-Neckar-Radschnellweg zwischen Mannheim und Heidelberg durch Edingen führen soll. Am Dienstag hatte das Regierungspräsidium in Karlsruhe unerwartet bekannt gegeben, dass sich der sogenannte Projektbegleitkreis mit Vertretern unter anderem aus Politik, Umweltverbänden und der Landwirtschaft gegen die Variante entschieden hat, die den Streckenverlauf allein auf Ladenburger Seite des Neckars vorsah. Eigentlich hatte die Machbarkeitsstudie die Strecke nördlich des Flusses favorisiert, weil hier die meisten Berufspendler und Schüler zu erreichen seien.

Stattdessen gibt es nun eine Art Kombilösung: Der Radschnellweg soll demnach zunächst von Mannheim bis Ladenburg führen, dann aber über die noch zu bauende Neckarbrücke, weiter über die Seckenheimer Hauptstraße und die neue L597, bis er schließlich Richtung Edingen abbiegt und entlang der RNV-Linie 5 bis zum Wasserturm verläuft.

"Das ist eine gute Nachricht für Edingen-Neckarhausen, die sich so nicht abgezeichnet hat", sagte gestern Bürgermeister Simon Michler zur Neuigkeit, dass der geplante Radschnellweg durch die Neckargemeinde verlaufen wird. Er selbst habe damit nicht unbedingt gerechnet, kenne aber auch noch keine näheren Details, meinte Michler. Nun müsse man erst einmal abwarten, was auf die Gemeinde zukomme.

Nähere Informationen hatte Bürgermeister-Stellvertreter Markus Schläfer, der Michler beim zweiten Treffen des Projektbeirats in Mannheim vertrat. Dort nahmen erstmals auch zufällig ausgewählte Bürger teil. Grundsätzlich sollen sich Bürger ohnehin ab 24. Juli, dem Termin des nächsten öffentlichen Treffens in Mannheim-Feudenheim für alle Kommunen, über eine Kommentarfunktion auf der Homepage am Projekt beteiligen können.

Schläfer sagte, die nun gefundene Variante stelle einen Kompromiss dar, der einen größtmöglichen Anteil an Einwohnern zwischen Heidelberg und Mannheim an die Trasse anbinden werde. Dass es beispielsweise auch in Edingen-Neckarhausen verkehrstechnische Änderungen geben wird, bestätigte Schläfer: "Kreuzungen müssen entschärft und Vorfahrtsregeln geändert werden. Sicher wird es bauliche Veränderungen geben, um den Radverkehrsfluss zu gewährleisten." Wie die Zubringer zum Radschnellweg verlaufen, wo die Ausgleichsflächen für zu verbreiternde vorhandene Wege zu finden sind und wie die Übergänge zum ÖPNV verlaufen, ist noch zu klären.

Von der neuen Neckarbrücke aus soll der Radschnellweg zunächst Richtung Seckenheim führen, dann biegt er links ab und führt durch Edingen hindurch. Karte: RP Karlsruhe/Repro: RNZ

Auch, ob die Kommunen einen finanziellen Beitrag leisten müssen. Der geplante Radschnellweg gilt dem Land Baden-Württemberg als "Leuchtturmprojekt", insofern dürfte es die Hauptlast der Herstellung der 25-Kilometer-Strecke tragen. Die Aussagen, was das alles koste, seien zu diesem frühen Zeitpunkt noch vage gewesen, meinte Schläfer.

Erleichterung löste die Nachricht vom Streckenverlauf beim Vorsitzenden des Ladenburger Bauernverbands, Steffen Linnenbach, aus. Ihm sei ein Stein vom Herzen gefallen, sagt er. Zusammen mit den Dossenheimer Kollegen, die in Schwabenheim ihre Felder bewirtschaften, hatten die Ladenburger Landwirte eine Interessengemeinschaft gegründet, die intensive Lobbyarbeit betrieben hat. Die Bauern wollten unbedingt verhindern, dass der Radschnellweg die Arbeit der Betriebe in Neubotzheim und Schwabenheim beeinträchtigt. Das ist ihnen gelungen. Und so spricht Linnenbach gestern von einem guten Tag für die Landwirtschaft in Ladenburg und Dossenheim. Die Argumente der Interessengemeinschaft hätten Gehör im Regierungspräsidium gefunden: "Wir hatten mit der Behörde gute Gespräche." Unterstützung bekamen die Landwirte auch vom Kreisbauernverband.

Sollte Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz enttäuscht sein, dass der Radschnellweg nicht durch seine Stadt führen wird, dann hat er seine Emotionen gut im Griff. Er begrüße die Erschließung entlang des Kanals in Richtung Ilvesheim, wovon Pendler und Schüler besonders profitierten, lässt Schmutz mitteilen. Aber: "Die gewählte Streckenführung des neuen Radschnellwegs überrascht." Es klingt ernüchtert.

Auch Schmutz dürfte klar sein, dass es wohl besonders die Bauern aus seiner Kommune und Dossenheim waren, die die Streckenführung auf Ladenburger Seite des Neckars verhindert haben. So deutlich jedoch drückt er es nicht aus. "Mit der vorgeschlagenen Trassenführung können unsere Landwirte sicher am besten leben", heißt es lediglich von der Verwaltung.

Das Zusammenspiel von Landwirtschaft und Nutzern des Radschnellwegs wäre sehr schwierig geworden, sagt Linnenbach vom Bauernverband. Landwirte stünden zeitlich stark unter Druck, das hätte sich weiter verschärft, wenn die Bauern noch mehr Rücksicht auf Radfahrer hätten nehmen müssen. "Ich kann heute schon kaum aus meinen Hof fahren, so stark ist die Straße von Schwabenheim nach Ladenburg frequentiert."

Auch der landwirtschaftliche Verkehr hat auf dieser Strecke in den vergangenen Jahren zugenommen, denn in der Erntezeit wird unter anderem die Biogasanlage des Hofes von Jochen und Thomas Maas mit Biomasse beliefert.

Linnenbach verwies zudem auf den Flächenverbrauch. Mit dem Bau des Radschnellwegs wären weitere Flächen, die für die Landwirte überlebenswichtig seien, weggefallen. Er freut sich zwar, dass dieser Kelch an den Ladenburger und Dossenheimer Landwirten vorübergegangen ist, aber damit müssten nun die Edingen-Neckarhäuser Kollegen kämpfen. "Gut ist diese Entwicklung nicht."