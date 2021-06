Von Philipp Weber

Weinheim. Das Match hat sie sich angeschaut, trotz allem. "Es wird der Spielfreude der deutschen Mannschaft sicherlich keinen Abbruch tun, wenn Viktor Orban nicht auf der Tribüne sitzt", sagt Stella Kirgiane-Efremidou am Mittwochnachmittag und lacht. Ansonsten ist der stellvertretenden Vorsitzenden der bundesweiten tätigen SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt jedoch nicht zum Lachen zumute. Sie ist tief enttäuscht vom europäischen Fußballverband Uefa, spricht von einem "Trauerspiel und einer Schande". Da sie auch Vorsitzende der gleichnamigen AG im Rhein-Neckar-Kreis ist, hat sie sich mit der Nachbar-AG in Heidelberg an die Öffentlichkeit gewandt.

Die beiden Arbeitsgemeinschaften fordern die Uefa auf, ihre Respect-Kampagne zu beenden. Diese habe ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt. Grund ist die Entscheidung des Verbandes, eine Illumination der Münchener Allianz-Arena in Regenbogenfarben zu untersagen. Bekanntlich hatte sich die Stadt München unter der Führung von OB Peter Reiter (SPD) dafür eingesetzt, vor dem EM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die ungarische Auswahl ein Zeichen für Vielfalt zu setzen. Denn hierfür steht der Regenbogen längst. Letztlich musste sich München aber den Regularien der Uefa beugen.

"Gerade bei einem Spiel der Nationalmannschaft von Ungarn wäre dies ein Signal für ganz Europa gewesen", so Kirgiane-Efremidou. Die ungarische Regierung unter Ministerpräsident Orban habe in den letzten Jahren die Pressefreiheit beschnitten, sich gegen die Selbstbestimmung von Frauen positioniert und gegen offene Einwanderungsgesellschaften Stimmung gemacht. Nun brachte Orban ein Gesetz durchs Parlament, das Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Es geht unter anderem um ein Verbot von Büchern, Filmen und sogar Werbung, in denen Sexualität dargestellt wird, die von der tradierten Norm abweicht. Dasselbe gilt für Bildungsprogramme zum Thema Homosexualität. Kritiker sehen darin einen Frontalangriff auf die LGBTQ-Community und damit auf eine Minderheit, die in einer Demokratie eigentlich geschützt werden muss. Mehr noch: Dem Namen nach will das Gesetz Kinder vor pädophilen Tätern schützen.

Die SPD-Aktiven äußern in deutlichen Worten, welchen Zusammenhang die ungarische Regierung möglicherweise herstellt: "Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, werden wie Aussätzige und Verbrecher behandelt. Das verstößt klar gegen europäische Werte." Kirgiane-Efremidou bedauert im RNZ-Gespräch auch, dass die EU ihre Werte nicht offensiver verteidigt – gerade dann, wenn sich Mitglieder wie Ungarn oder Polen im Grunde vertragswidrig verhalten, indem sie sich nicht an die Werte der EU annähern, sondern diese aufweichen. Womit jedoch stets die Regierenden gemeint sind, nicht die Bevölkerung vor Ort.

Gerade vor diesem Hintergrund sei die aktuelle Haltung der Uefa nicht nachvollziehbar: "Sie wirbt mit einer Nulltoleranzpolitik gegenüber Rassismus, Homophobie und jeglicher Art von Diskriminierung." Die Vorkommnisse um das Match in München hätten dies als "Schaufensterpolitik" entlarvt. Der Stopp von "Respect" wäre nun der logische Schritt, findet sie. Ein Grund ihres Ärgers ist auch, dass sich die Inhalte der Uefa-Kampagne zum Teil mit denen der SPD-AG Migration und Vielfalt überschneiden. Den dort Engagierten ist es sehr ernst mit dem Eintreten gegen Ausgrenzung. "Wer Respekt einfordert, muss dies auch in schwierigen Entscheidungen umsetzen können. Leider hat die Uefa diese Chance vertan", so Kirgiane-Efremidou.