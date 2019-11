Von Manfred Ofer

Weinheim. Aller guten Dinge sind drei, und der "Circus Rolina" gibt sich derzeit zum dritten Mal die Ehre in Weinheim. Noch bis zum 10. November gastiert er auf dem Parkplatz des Sepp-Herberger-Stadions. Bei der Premiere am Freitagabend kamen kleine und große Zuschauer auf ihre Kosten. Geboten wurde alles, was den Reiz einer Zirkusvorstellung ausmacht: Dompteure, Clowns und Jonglagen.

Im Vorfeld war es zu Irritationen um eine zu entrichtende Kaution an die Stadt Weinheim gekommen. Außerdem gab es Gesprächsbedarf, weil der Platz eigentlich für den Abschluss eines Martinszugs gebraucht wird. Darauf angesprochen, kündigte Zirkusinhaber Freddy Ortmann an, dass er sich in Sachen Kaution Anfang der Woche mit der zuständigen Behörde in Verbindung setze, um über die Höhe des Betrags zu sprechen. "Wir sind zum dritten Mal mit unserer Show in Weinheim. Es hat nie Probleme gegeben, 5000 Euro Kaution empfinden wir als zu hoch", sagte er.

Bislang seien die Gastspiele des von seiner Familie betriebenen Zirkus immer reibungslos abgewickelt worden, und zwar angefangen von der Platzmiete, über das Okay vom Veterinäramt, bis hin zu den Strom- und Wasseranschlüssen. "Dafür sind wir der Stadt Weinheim sehr dankbar", betonte Ortmann. Er sieht den Gesprächen mit Zuversicht entgegen, man werde gemeinsam mit den Verantwortlichen eine Lösung finden.

Mit viel positiver Energie wurde bei der Premiere am Freitag schon einmal das Publikum willkommengeheißen. "Werden Sie Kind, werden Sie Clown und lassen Sie den Kummer draußen", begrüßte Toni Ortmann die Gäste, unter denen viele Kinder waren, die sich auf die Pappnasen freuten. Und die ließen nicht lange auf sich warten. Gleich zwei von ihnen machten ihrem Ruf als Spaßkanonen alle Ehre, indem sie sich als Bienen auf zwei Beinen ausgaben, die mit der Zeit ganz beschwipst vom Honig werden, den sie durch die Gegend fliegen. Immer wieder bezogen sie das Publikum ein, wie etwa bei einer Jonglage mit Reifen. Im Rund der Manege wurden auch Vierbeiner präsentiert. Kamele, Pferde, Esel und Lamas trabten über den Sand und sprangen schon mal über ihre tierischen Kollegen. Besonders die Kamele trieben dem einen oder anderen mit ihrem "eingebildeten" Blick die Lachtränen in die Augen, sofern das nicht schon die Clowns geschafft hatten. Besonders mutige Besucher durften auch eine meterlange Python streicheln. Das ließen sich viele Kinder nicht nehmen.

Jongliert wurde mit Keulen, Fackeln und Hula-Hoop-Reifen. Nervenkitzel erzeugten artistische Einlagen, die sich in luftiger Höhe unter dem Zeltdach abspielten, wobei ein kurzer Lichtausfall das Adrenalin befeuerte. Nun, so etwas nennt man "live". Ein Blick in die Reihen bestätigte, dass das Smartphone weitgehend aus blieb. Und das fanden viele Eltern gut so.

Geboten wurde bis zum Schluss so einiges von den Akteuren, die sich mit ihrer Show in die Herzen des Publikums spielten. Als der letzte Vorhang fiel, war das noch nicht alles. Denn zum Programm, das einem beim "Circus Rolina" geboten wird, gehört auch ein Esel- und Pferdereiten, an dem sich die kleinen Besucher erfreuen können. Und das taten auch ganz viele Kinder, die nach dem Schlussakkord noch blieben und unter fachmännischer Aufsicht in den Sattel stiegen.