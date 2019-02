Schriesheim. (nip) "Der Junge ist sensationell." Viele meinten das am Samstagabend, als Jean-Philippe Kindler im Zehntkeller auftrat und dort seine Zuhörer zum Lachen und zum Weinen brachte. Und "Junge" war nicht herablassend gemeint: Der Poetry-Slammer, derzeit einer der erfolgreichsten in der Wortakrobatik-Szene, ist erst zarte 22 Jahre alt. Und dabei schon so vielschichtig und irgendwie weise. Einer, der auch mal einen Kalauer macht, sein Publikum im nächsten Atemzug mit aberwitzig rasanter Lyrik schwindlig textet, um es gleich darauf rappend zu beglücken oder in tiefe Ernsthaftigkeit zu stürzen.

"Hamburg, Schriesheim, Bochum - 40 Termine hat er auf der Tourliste und wir sind ein bisschen stolz, dass wir ihn hierher gewinnen konnten", sagte eingangs Christian Glocker vom gastgebenden Kulturkreis. Und auch wenn der gebürtige Bochumer Kindler einige Scherze über die Kleinstadt machte und deren schlafraubendes Glockenspiel, so war er doch schon mal da. Vor zwei Jahren gewann er in "Majer’s Weinscheuer" den Poetry Slam des Kulturkreises in Schriesheim. "Wir haben Kontakt gehalten und mitgefiebert", sagte Glocker.

Und die Karriere des jungen Slammers entwickelte sich steil: Landesmeister, Finalist bei den deutschsprachigen Meisterschaften und dann im vergangenen Jahr der Titel: Im November gewann Kindler in Zürich während eines fünftägigen Festivals mit fast 200 Teilnehmern und 15.000 Besuchern den Titel des deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisters.

Sein Soloprogramm stellt Kindler unter die Überschrift "Mensch ärgere dich", angelehnt an das Gesellschaftsspiel, das 1914 erfunden wurde und die Soldaten im Ersten Weltkrieg ablenken sollte. Jean-Philippe findet das höchst verwunderlich. Ein Spiel, das derart Aggressionen wecke, dass sogar Renate aus Unterfranken in Untersuchungshaft kam, als sie ihren Mann verprügelte, sollte man Menschen in Ausnahmesituationen eher nicht zur Ablenkung anbieten. "Mensch ärgere dich", meint Kindler hingegen, weil man sich ja ohnehin beim Spielen aufregt - und sich angesichts vieler Ungerechtigkeiten auf dieser Welt auch aufregen solle.

Klug, ironisch und provokant sauste Jean-Philippe Kindler übers politische Parkett, wo insbesondere Christian Lindner und Jens Spahn Reizfiguren darstellten. Lindners Zitat "Probleme sind dornige Chancen" nahm er süffisant auseinander und wurde bei den Missständen in der Pflege besonders deutlich. Nicht nur weil die 19-jährige Schwester in ihrer Ausbildung zur Krankenschwester einen großartigen Job mache - genau wie alle anderen Pflegekräfte auch. Ein Job, der aber "übelst mies" bezahlt werde.

Ganz still im Keller wurde es, als der Wortakrobat über die eigenen Dämonen sprach, über schwere depressive Phasen und über die Selbstzweifel, die auch das Schreiben nie ganz ausradieren könne. Beschämt sei er daher vom Spahn’schen Vorschlag, Psychotherapien nicht mehr unmittelbar zu bewilligen, sondern erst noch eine Begutachtung der jeweiligen Person vornehmen zu lassen. "Wir brauchen mehr Therapieplätze - viel mehr", betonte Jean-Philippe.

Für sich hat er eine Sprache gefunden, die ihn freier macht. Die anschließenden Verse über Gedanken und Zweifel boten viele Emotionen, war voller Witz, Poesie und Traurigkeit. Und sie trieben manchen Zuhörern Tränen in die Augen.