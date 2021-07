Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. Das Warten für Betreiber und Fans des Olympia Kinos hatte endlich ein Ende. Am Donnerstagabend öffnete die kleine Kulturinstitution wieder die Türen für ihr Publikum. Der neue Kinoleiter Andreas Grüner, der das Kino schon früher begleitet hatte, war bereits am Nachmittag vorgestellt worden. Nachdem sich der "Förderkreis Olympia-Kino" 1997 gegründet hatte, zählte er zur ersten Riege der Filmvorführer im Verein, wie die Zweite Vorsitzende des Förderkreises, Renate Keppler-Götz, erzählte. Nun hat er die Leitung des Lichtspielhauses in Leutershausen übernommen.

Das Kinoteam (rechtes Bild, v.l.) strahlte um die Wette: der neue Kinoleiter Andreas Grüner, Filmvorführer Hans-Peter Sugg, Förderkreis-Vorsitzende Wiebke Dau-Schmitt und die Zweite Vorsitzende, Renate Keppler-Götz. Foto: Kreutzer

Zur Feier des Tages bekam jeder Gast ein Gläschen Sekt überreicht und wurde persönlich begrüßt. Das Kino, das am langen Lockdown ohnehin zu knapsen hatte, unterliegt auch jetzt noch strengen Regeln. Von den 130 Plätzen im Saal dürfen nur 45 belegt werden. Die Maske sollte während der kompletten Filmvorführung getragen und nur zum Verzehr von Knabbereien und Getränken abgenommen werden. Am Eingang müssen sich die Gäste über einen Zettel oder die Luca-App registrieren. Filmvorführer Hans-Peter Sugg appellierte deshalb: "Wir wären einfach froh, wenn das Virus endlich beseitigt wäre, deshalb sollte sich jeder schnellstmöglich impfen lassen."

Die Vorbereitungen waren teilweise gar nicht so leicht umzusetzen, berichtete Sugg. Während Grundreinigung und Technisches gut vom Verein arrangiert werden konnten, ging die Beschaffung der Ausstattung nicht so leicht vonstatten. Alle Süßwaren und Getränke mussten aus dem Kiosk entfernt werden, da ihr Mindesthaltbarkeitsdatum den langen Lockdown nicht überstanden hatte. Obwohl einige Getränke auf Kommission gekauft worden waren, konnten sie nicht zurückgegeben werden.

Kino-Malaktion war erfolgreich Als sich die Wiedereröffnung des Olympia-Kinos abzeichnete, schrieb der Förderkreis eine Malaktion aus, die bis 15. Juli lief. Kinder bis zwölf Jahren wurden aufgerufen, ein Bild zu malen über ihr schönstes Kino-Erlebnis oder darüber, wie sie sich ihren nächsten Besuch vorstellen. Den Preisträgern winkt ein freier Kinobesuch plus Popcorn, den anderen eine Tüte Popcorn als Dankeschön. "Die Resonanz auf die Malaktion war großartig", berichtet nun der Förderkreis. 23 Kinder zwischen vier und zwölf Jahren haben teilgenommen, außerdem eine zweite Klasse mit 16 Kindern. Es sei nicht leicht gewesen, eine Auswahl zu treffen, weil es viele schöne Bilder gebe. Die Gewinnerbilder hängt der Förderkreis ab 30. Juli im Kino-Schaufenster aus. Aber auch die anderen will er an Tagen mit Kindervorstellung im Foyer präsentieren. Die Kinder werden benachrichtigt und erhalten einen Gutschein. (max)

Auch das Ausleihen der Filme war knifflig. Diskussionen mit Verleihern würden immer schwieriger, so Sugg. Welcher Film ist überhaupt verfügbar? Eigentlich hätte der Film "David Copperfield" jetzt anlaufen sollen, da er schon im November vom "Olympia" geliehen worden war. Nun hat der Verleih laut Keppler-Götz die Kinovorführung des Streifens allerdings gestoppt.

Auch der Oscargewinner in der Königskategorie "Bester Film", der Roadmovie "Nomadland", konnte nicht gezeigt werden. Der Verleih vergebe die Rechte zuerst an große Kinoketten, die Kleinen müssten sich hinten anstellen, erzählt Sugg. Als Einstandsfilm wurde die französische Komödie "Eine Frau mit berauschenden Talenten" mit Isabelle Huppert gezeigt. Schon eine halbe Stunde vor dem Start hatte sich eine Gruppe von Kinofans eingefunden, die sich angeregt austauschten. Von der ganzen Bergstraße waren sie gekommen. Weinheimer, Schriesheimer und natürlich Hirschberger waren anwesend. Petra Riedinger hatte zusammen mit ihrem Partner sogar Freunde aus Offenburg mit in "ihr" Kino gebracht. Sie alle hatten sich nicht auf den Filmgenuss im Wohnzimmer eingestellt, sondern gespannt auf die Wiedereröffnung gewartet, allein schon wegen des Popcorns: "Das gehört einfach dazu", sagte Riedinger augenzwinkernd. Mit Eyla Korfmann-Forschner, war sogar eine Frau vom Fach anwesend, da sie früher selbst in Witten im Ruhrgebiet mit einem Verein ein kleines Programmkino geführt hatte.

21 Gäste strömten am Eröffnungsabend in den Kinosaal. Das könnte auch am sommerlichen Wetter gelegen haben. Es bleibt zu hoffen, dass der Andrang bald wieder anschwillt. Denn wenn im Saal, die Lampen im Art-Deco-Stil ausgehen und es auf der Leinwand zu flimmern beginnt, dann ist das Kino in Reinform – und das gilt es zu bewahren.