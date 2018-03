Von Montag bis Freitag lebt und lernt Kerstin Peters (l.), hier mit Lehrer Tobias Wolfsteiner, in der Schloss-Schule in Ilvesheim. In der von Wiebke Dau-Schmidt, der Vorsitzenden des Fördervereins Olympia-Kino, eingeläuteten Fragerunde beschrieb sie ihren Alltag und berichtete von ihren Träumen. Foto: Kreutzer

Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Es ist die Schlussszene in der französischen Filmbiografie "Sprache des Herzens", die den Zuschauer besonders berührt: Da steht die junge Frau am schlichten Grabkreuz der Ordensschwester Marguerite und spricht mit ihr. Ihre Hände tanzen dabei einen stummen Tanz, so anmutig, kraft- und ausdrucksvoll, wie selbst Worte es kaum zu vermitteln vermögen. "Wir waren mehr als Freundinnen", sagt Marie, die als taubblindes Mädchen ins Institut Larnay kam. Die junge, lungenkranke Ordensschwester Marguerite entdeckte in Marie eine Seelenverwandte und half ihr, sich mittels Gebärdensprache aus ihrer Behinderung zu befreien. Der preisgekrönte Film greift eine wahre Episode am Ende des 19. Jahrhunderts auf. Es ist ein starkes, sehr bewegendes Werk, das vom intensiven Spiel der Protagonisten und von wundervollen Bildern lebt.

Es war ein besonderer Abend im Olympia-Kino in Hirschberg, gewidmet dem Thema "Blindheit" und wie es ist, in einer dunklen, und, wie im wahren Fall der Marie Heurtin, auch noch stillen Welt, zurechtzukommen. "Wir haben heute ganz andere technische Möglichkeiten", erklärte Kerstin Peters, die den zweiten Teil des Abends mit Gesprächen und ihren selbstkomponierten Liedern bestritt.

Die 16-Jährige wohnt mit ihren Eltern und Geschwistern in Karlsruhe. Jeden Montag fährt sie in die Schloss-Schule nach Ilvesheim, eine staatliche Schule für Blinde und Sehbehinderte, wo Kerstin unter der Woche lebt und lernt. Sie ist ein ganz gewöhnlicher Teenager, engagiert, talentiert und eben blind.

Seit ihrem sechsten Lebensjahr macht Kerstin Musik, komponiert, schreibt Texte in Englisch und Deutsch, pflegt ihre eigene Homepage www.kerstin-peters.com, sammelt Spenden für die Bahnhofs- und Christoffel-Blindenmission, für letztgenannte noch einmal eigens an diesem Abend. Und sie war zweimal beim Odenwald-Bike-Marathon auf dem Tandem dabei. Als Begleiterin der Reihe "Kultur im Dunkeln" ist sie seit Jahren eine feste Größe in der Schul-AG.

Kerstin brachte das Publikum im gut gefüllten Olympia-Kino immer wieder zum Lachen und zum Staunen. "Ich habe eigentlich keine Frage. Aber ich möchte danke sagen für das Lied vom Fluss, das du gesungen hast", sagte später eine Frau in der von Wiebke Dau-Schmidt, der Vorsitzenden des Fördervereins Olympia-Kino, eingeläuteten Fragerunde zwischen Kerstin und den Besuchern. "Wie schreibt man so etwas, wenn man nicht weiß, wie ein Fluss aussieht? Oder die Bäume und Vögel?", fragte die Frau dann doch.

"Wir sprechen davon, dass wir etwas sehen. Spät Erblindete wissen ja, wie etwas aussieht. Für mich ist es selbstverständlich zu sagen, ich sehe das", antwortete Kerstin, die in diesem Jahr ihren Realschulabschluss machen wird und danach gerne eine Ausbildung zur Atem-, Stimm- und Sprechlehrerin absolvieren würde. Wohl wissend, dass es für sie als einzige Blinde an der Schule bei Hannover einen "Riesenaufwand" mit Assistenzkraft und Begleitung durch den sozialpädagogischen Dienst der Stadt bedeuten würde.

Aber wie heißt es in einer von Kerstins Liedzeilen so schön: "Fürchte dich nicht, lebe deinen Traum." Ihre eigenen Ziele verfolgt die Jugendliche beharrlich und mit einer gehörigen Portion Mut. Ihr Humor half ihr auch an diesem Abend im Olympia über die eigene Aufregung hinweg. Kerstins Stimme hat fraglos bereits etwas Eigenes - wunderschön, wenn sie in ihrer Zartheit und Brüchigkeit direkt ans Herz geht. Klar, die 16-Jährige kann auch laut, und wenn sie redet, wirkt sie selbstbewusst und eloquent. Zugewandt auf jeden Fall. So erklärte sie auf Nachfrage von Dau-Schmidt, dass sie über die eigens installierte Sprachausgabe am Laptop E-Mails schreibt oder über die angehängte Braillezeile in Blindenschrift lesen kann.

Kerstin erzählte vom Schulalltag mit "ganz normalen Fächern", vom Computer, über den die Kinder die Datenpäckchen der Lehrer bearbeiten und lernen, vom Mobilitätstraining und den speziellen Fächern wie "LPS - lebenspraktische Fertigkeiten", die praktisches Wissen vermitteln. "Wie kocht man, ohne dass man sich verbrennt, wie überquert man eine Straße und wie schreibt man seinen Namen?", schilderte Kerstin. Nach Gehör lerne sie schneller, Noten in Blindenschrift gebe es, aber die könne sie nicht leiden. "Meine eigenen Lieder nehme ich auf."

Eines diese Lieder heißt "Traum nach Freiheit". Und den träumt Kerstin in ihren Stücken besonders intensiv.